Luka Novosel Glavočević predstavlja Hrvatsku na Prirodoslovnoj olimpijadi EU

Zahvaljujući visokom 9. mjestu i izvrsnoj 2. nagradi osvojenoj proljetos na državnom natjecanju iz fizike u Vodicama, još kao učenik 8. razreda Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci s mentoricom Anicom Hrlec, mladi Križevčanin Luka Novosel Glavočević dobio je poziv za selekciju za Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije (European Olympiad of Experimental Science, EOES) za učenike do 17 godina.

Kao učenik 1. razreda prirodoslovno-matematičkog smjera Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, prošao je dvokružno testiranje i ušao u šesteročlanu reprezentaciju koja će predstavljati Hrvatsku na tom prestižnom natjecanju 2026. godine. U prvom je krugu 24 sudionika rješavalo zadatke iz biologije, fizike i kemije, a u drugom njih 12 izrađivalo praktične radove iz istih predmeta.

EOES će se 2026. godine održati u švedskom gradu Lund, od 2. do 9. svibnja. Kao zanimljivost navedimo da je domaćin ovogodišnjeg izdanja EOES-a bio Zagreb, koje je od 26. travnja do 3. svibnja okupilo 144 iznimna učenika i njihove mentore iz 23 zemlje EU i Ukrajine, a rješavali su problemske zadatke inspirirane hrvatskom prirodom – od analize voda do sastavljanja LEGO fotometra.

Novosel Glavočević inače mjesecima pohađa napredan program fizike u Kozmološkom centru Križevci koje na tjednoj razini za učenike osnovnih i srednjih škola vodi Ratko Matić, a organizira Astronomsko društvo Perzeidi. U križevačkoj gimnaziji za biologiju i kemiju priprema ga Gordana Pintarić-Kovač kroz ekipna školska natjecanja BIFIKEMA iz biologije, fizike, kemije i matematike te od prošle subote i kroz Centar izvrsnosti – program koji omogućava darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola savladavanje dodatnih sadržaja te usavršavanje znanja i vještina iz matematike, biologije i kemije.

Organizator ovog natjecanja je istoimena udruga EOES sa sjedištem u Luksemburgu, olimpijada se organizira već dvadeset i dvije godine, a Hrvatska na njoj sudjeluje od 2014. jer su se tek 2013. ulaskom u punopravno članstvo EU počeli vrjednovati i rezultati s državnih natjecanja u Hrvatskoj. Glavna koordinatorica za Hrvatsku je Tajana Begović, redovita profesorica na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

“Naglasak ovdje nije na kompeticiji. Nama je važan timski rad i povezivanje te djece koji će jednog dana postati možda vodeći znanstvenici u svojim zemljama. Oni se već danas međusobno upoznaju, motiviraju. Dobar je primjer i to da su nekoliko profesora, koji su na ovu Olimpijadu u Hrvatsku doputovali kao mentori, i sami, kao srednjoškolci, sudjelovali na istim ovakvim Olimpijadama,” istaknula je prof. dr. sc. Begović proljetos za Jutarnji list.