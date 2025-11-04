Gradska uprava traži novog pročelnika za pravne i opće poslove

Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović u posljednjem je danu listopada raspisao Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Križevaca, kojim se traži nova osoba za tu funkciju na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. Sa službenih stranica uklonjeno je ime dosadašnje pročelnice Sandre Vuketić, koja je tu dužnost obnašala od travnja 2018. godine, sve do, kako doznajemo, kraja rujna ove godine.

Među posebnim uvjetima za navedeno radno mjesto su završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni ispit II. razine (ako nema položen pravosudni ispit), poznavanje rada na računalu te engleskog jezika.

Za radna mjesto pročelnika u Upravnim tijelima Grada Križevaca propisan je koeficijent 3,30 dok je osnovica utvrđena u iznosu od 900,00 eura bruto. Prijave se dostavljaju u roku od osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti te intervju.

Među potencijalnim kandidatima za ovo radno mjesto neslužbeno se spominje ime križevačkog odvjetnika Ivan Vuković, koji je nedavno imenovan za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o., a posljednjih je mjeseci sudjelovao kao pravni savjetnik gradonačelniku Katanoviću u nizu pokušaja održavanja skupštine trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o. od kojih je posljednja rezultirala konačnom smjenom dosadašnjeg direktora društva Željka Piciga. Ostaje za vidjeti hoće li Vuković odvjetnički ured doista zamijeniti pročelničkim.

Navedimo da je isti dan objavljen i natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove, kojim se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, traži savjetnik za pravne poslove te na određeno vrijeme od godinu dana vježbenik na radnom mjestu Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol. Ovaj je natječaj objavljen trideset dana nakon sličnog kojim su traženi viši referent za odnose s javnošću i protokol te vježbenik na radnom mjestu Viši referent za poslove registra nekretnina i ošasne imovine.