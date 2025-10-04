Gradska uprava traži glasnogovornika i vježbenika za imovinu

Prvi dan mjeseca listopada križevačka je gradska uprava raspisala javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove na dva radna mjesta. Prvo je radno mjesto Višeg referenta za odnose s javnošću i protokol, koji se zapošljava na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, a drugo mjesto vježbenika na radnom mjestu Viši referent za poslove registra nekretnina i ošasne imovine, koji se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana. Natječaj je otvoren osam dana, dakle do uključivo 9. listopada.

Za odnose s javnošću kandidat treba imati prijediplomski studij ili stručni kratki studij društvene ili humanističke struke, jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te poznavanje dva strana jezika s područja EU. Za vježbenika je potreban također prijediplomski studij ili stručni kratki studij upravne struke te poznavanje engleskog jezika. Za oba radna mjesta se očekuju komunikacijske vještine te poznavanje rada na računalu, s time da će službenik trebati položiti, ako već nema, državni stručni ispit II. razine u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Među poslovima višeg referenta za odnose s javnošću i protokol stoji i davanje usmenih izjava i pismenih priopćenja za medije u svojstvu glasnogovornika Grada, iz čega je vidljivo da gradska uprava zapošljava novog glasnogovornika. Kao zanimljivost navedimo da je prethodno taj posao obavljala bivša glasnogovornica s radnim mjestom savjetnika za odnose s javnošću i protokol, dakle na koeficijentu 2.22, dok je propisani koeficijent višeg referenta 1.74. Plaća vježbenika iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti više stručne spreme, a koju čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta viši referent i utvrđene osnovice u iznosu od 900,00 eura (bruto).

Spomenimo i da tijekom vikenda ističe rok za prijavu kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme od šest mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, i to na radno mjesto Stručni suradnik – tajnik gradonačelnika, u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove. Kandidat treba imati prijediplomski studij društvene ili, zanimljivo je, agronomske struke, zatim tri godine odgovarajućeg radnog iskustva i poznavanje jednog stranog jezika s područja EU. S obzirom da na službenom web sjedištu Grada pod radnim mjestom Stručna suradnica – tajnica gradonačelnika stoji ime i prezime konkretne osobe, za pretpostaviti je da navedena osoba privremeno nije u mogućnosti obavljati navedene poslove.

Navedimo za kraj da tekstovi natječaja za navedena radna mjesta sadržavaju poneke omaške i pogreške, poput obveznog probnog rada za tajnika gradonačelnika za koji se na jednom mjestu navodi 2 mjeseca, a na drugom mjestu 3 mjeseca, zatim uz podatak o plaći stručnog suradnika navodi se koeficijent višeg referenta, a također i navedeni propisi koji predstavljaju materiju za provjeru znanja, poput Zakona o medijima te Zakona o pravu na pristup informacijama, nisu ažurirani u smislu brojeva Narodnih novina, kao što i kod navođenja Statuta Grada Križevaca nisu ažurirani brojevi Službenog vjesnika Grada Križevaca.