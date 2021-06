(FOTO) Split ponovno osvojio Križevce na sjajnom Crosscity Bucketsu

Održano je 9. izdanje Crossticy Bucketsa, najpopularnijeg turnira uične košarke u ovom dijelu Hrvatske. Turnir je prvi puta bio dvodnevni, a organizatori iz udruge Ulica, To Smo Mi pripremili su dosad najbogatiji program s čak četiri turnira i pregršt sadržaja za publiku.

Pobjednici elitnog dijela turnira je ekipa Splita u sastavu Ivan Jukić, Luka Petrašić, Marin Jeličić i Marko Marinović. Oni su u finalu pobijedili zagrebački Old Cambio za koje je sjajno igrao Križevčanin Ivan Svoboda. Bilo je to vrlo napeto i tijesno finale, Svoboda je s tri trice držao svoju momčad u vodstvu, no u drugom dijelu utakmice Splićani su odgovorili preko sjajnih Jeličića i Petrašića, koji je zasluženo odnio nagradu za MVP-a utakmice. Pored toga, Petrašić je slavio i u natjecanju u zakucavanjima, tako da je prepun nagrada otišao iz Križevaca. Spomenimo i da je natjecanje u tricama osvojio Ivan Svoboda.

Prvog dana Crosscity Bucketsa održani su i turniri mlađih kategorija, kao i Old School turnir gdje smo gledali križevačke ekipe kako haklaju po starim pravilima, uz brojne napetosti, kako rezultatske, tako i prilikom suđenja. Brojni posjetitelji svakako su znali nagraditi takve predstave pljeskom i neprestanim bodrenjem. Na koncu je pobjedu odnijela ekipa Radnikovaca za koju su igrali Matija Kurpez, Florijan Šašek, Ivan Martinčić i Luka Biondić.

Pored sportskog dijela natjecanja, održana je i projekcija filma Uvik isto o Dariju Šariću i njegovoj obitelji, promociju knjige o Draženu Petroviću te košarkaški pub kviz koji je okupio osam ekipa i gdje je pobjedu odnijela ekipa Ruben Boumtje Boumtje. Nije nedostajalo ni glazbenog programa. U petak je okupljene zabavljao DJ Krnya, dok je u subotu koncert održao popularni Kandžija.

Za kraj treba reći kako je u sklopu turnira oslikan mural u čast Draženu Petroviću, odmaj pored murala Kobe Bryanta koji je izrađen na prošlogodišnjem turniru, čime je kotlovnica pored igrališta dovršila svoj preobražaj u mjesto koje je odaje počast jednim od najvećih legendi hrvatske i svjetske košarke.