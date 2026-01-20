Iz gradske uprave odlazi i treći Rajnov pročelnik

Kako smo pretpostavili krajem prošle kalendarske godine, Krešimir Brunović više nije na radnom mjestu gradskog pročelnika u križevačkoj gradskoj upravi. Nakon ostavke pročelnika za financije Ivana Biškupa još proljetos uoči lokalnih izbora, koji je zatim po provedenom natječaju zaposlen na srodnoj funkciji pročelnika u županijskoj gradskoj upravi, te odlaska Sandre Vuketić s mjesta pročelnice za pravne i opće poslove, ovo je treći gradski pročelnik iz vremena gradske administracije Maria Rajna koji je napustio to radno mjesto. Četvrti Rajnov pročelnik još uvijek na funkciji je Sandro Novosel, na čelu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam.

Stoga su Grad Križevci objavili novi Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca. Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od osam dana od objave natječaja, dakle do 24. siječnja.

Natječajem se traži jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, uz sljedeće stručne uvjete: sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij građevinske, urbanističke, arhitektonske, tehničke, geotehničke ili ekološke struke; najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; organizacijske sposobnosti; komunikacijske vještine; iskustvo na poslovima vođenja investicija; položen državni ispit II. razine; poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika.

Natjecati se mogu i osobe koje imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, a nemaju položen državni ispit II. razine, pod uvjetom i uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu. Za kandidate prijavljene na Javni natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca rukovodi radom odjela, organizira i koordinira obavljanje poslova u Upravnom odjelu te brine o zakonitom, učinkovitom i pravodobnom obavljanju poslova sukladno zakonu i drugim propisima u području komunalnih djelatnosti, komunalnog gospodarstva, prostornog i urbanističkog planiranja, graditeljstva, prometa i veza, vodoopskrbe, zaštite okoliša te uređenja naselja i stanovanja.

Zatim osigurava obavljanje stručnih poslova za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća te surađuje sa državnim i drugim tijelima, rukovodi, koordinira i sudjeluje u izradi godišnjih i drugih planskih dokumenata, programa, projekata i akata iz djelokruga Upravnog odjela te vrši kontrolu praćenja utroška sredstava po investicijama i u skladu s Proračunom te rješava ili sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela.

Također sudjeluje u poslovima vezanim uz pripremu i provedbu gradskih projekata unutar državnih i EU programa i projekata te provedbu dugoročnih i strateških gradskih projekata i koncepata, rješava u prvom stupnju o prijmu u službu i drugim pravnima i obvezama službenika i namještenika u Upravnom odjelu koja proizlaze po osnovi rada te obavlja i druge poslove po smjernicama gradonačelnika.