U subotu blagdanski košarkaški derbi godine

U subotu, 20. prosinca 2025. godine, s početkom u 16:00 sati, u dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima (Potočka 26), odigrat će se derbi 11. kola 2. Muške lige Sjever, u kojem domaća momčad dočekuje KK Međimurje Čakovec.

Riječ je o najvažnijoj utakmici polusezone, budući da se sastaju dvije još uvijek neporažene momčadi u prvenstvu, što ovom susretu daje poseban natjecateljski značaj. Uz sportski ulog, utakmica će imati i snažnu blagdansku notu, jer klub za sve posjetitelje priprema pravi božićni košarkaški party.

Organizatori pozivaju navijače da ispune dvoranu i svojim dolaskom doprinesu stvaranju jedinstvene adventske atmosfere. Uz vrhunsku košarku, publiku očekuje bogat popratni program:

poseban gost Djed Božićnjak

glazbena podrška DJ-a fro.ever

nagrada za najbožićnije odjevenog navijača

nastup najmlađih klupskih selekcija na poluvremenu

druženje s igračima nakon utakmice

Posebno blagdansko iznenađenje organizirano je i nakon susreta – svi navijači moći će se počastiti besplatnim adventskim kobasicama na terasi kafića NET3.

Ulaz je besplatan, a na samom ulazu u dvoranu bit će moguće preuzeti klupski kalendar svih selekcija. Donacija je dobrovoljna, a sav prikupljeni prihod namijenjen je organizaciji klupskog Božićnog partyja.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje košarke i blagdanskog ugođaja da dođu u adventskom izdanju, ispune tribine i zajedno proslave sport, zajedništvo i božićni duh.