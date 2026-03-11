[FOTO/VIDEO] Flaner objavio novu pjesmu i spot – „Pepeo“

U izdanju „PurpleCat Records“ križevačko-zagrebački alternativni rock bend Flaner objavio je „Pepeo“, novu pjesmu i spot koji je pretpremijeru imao prošlu subotu na RTL2 u glazbenoj emisiji Top.HR. Riječ je o prvom singlu s njihovog novog albuma naslova „30:09“, čiji izlazak je najavljen za 15. travnja.

Glazbu i tekst potpisuje Luka Baričević, aranžmane Flaner, audio snimanje, miksanje i mastering je obavio Damir Trkulja – Šiljo iz „PurpleCat Studio“, inače frontman zagrebačke grupe „Gatuzo“ i nekadašnji gitarist legendarnih „Majki“ te autor glazbe superhita „Teške boje“, a video snimanje spota u zagrebačkom klubu „Katran“ proveo je Igor Ilić iz „Studio DIV“. Singl će 12. ožujka postati dostupan i na streaming platformama.

Flaner čine dvojica Križevčana, braća Luka Baričević (gitara, vokal) i Lovro Baričević (bubnjevi) te četvorica Zagrepčana, Džon Gečević (vokal, gitara), Borna Jaklenec (gitara), Tomi Tomaško (bas gitara) i Tomislav Miklež (klavijature). Svoj prvi album „Pulpa“ izdali su 14. veljače 2023. godine uz financijsku podršku križevačke Udruge P.O.I.N.T., čemu je prethodila objava četiri singla – „Stvari“, „Kaktus“, „Krug“ i „Noćas“.