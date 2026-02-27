Baby Lasagna predvodnik novih imena Rocklive festivala

Organizatori koprivničkog Rocklive festivala jučer su objavili četiri nova izvođača petnaestog po redu Rocklive-a. Festival će se održati u Kampusu od 23. do 25. srpnja, a od prije poznati izvođači su IDEM, Mile Kekin, Mortal Kombat i Debeli precjednik. O prvom valu najavljenih izvođača pisali smo ranije.

Jučerašnja objava razveselila je brojne pratitelje festivala jer u Koprivnicu dolazi Baby Lasagna, trenutno jedan od najjačih predstavnika glazbene scene naših prostora. Baby Lasagna je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 2024. godine sa svima poznatom pjesmom Rim Tim Tagi Dim, nakon nastupa pred eurovizijskom publikom nastupio je na brojnim festivalima diljem regije, a ima i ogromnu bazu fanova.

Uz Lasagnu, pojačanje Rocklive-u #15 čine Brkovi, koji će koprivničku publiku razveseliti svojom punk-folk-welness seansom i izvedbom numera poput Tolerancija, Seks i droga, Nisam ja za tebe i mnogih drugih iz njihovog repertoara. Da na RockLive-u punk još uvijek živi potvrđuje i odabir trećeg najavljenog benda, zagrebački pankeri Mašinko od 2010. godine praše pravi punk rock, vjerujemo kako će u Koprivnici Potjeh pronaći rakiju, bila ona servirana od strane vjerne rimske vojske ili pročelnika za kulturu općine Živi Rok (tih dana u godini u ulozi selektora hitova na RockLive radiju), Ivana Gundića. Četvrto novo ime su Gliste, popularni slovenski duo koji uživa brojnu publiku, kako na društvenim mrežama tako i na nastupima – teško je točno opisati o čemu se radi u ovom projektu, najbolje je uvjeriti se sam dolaskom na 15. RockLive.

Uz nove izvođače, organizatori su pustili u prodaju limited edition hard copy ulaznica, koje su dostupne isključivo u KKC Pixelu u Koprivnici, a prvih 50 kupaca čeka poklon iznenađenje. Za one kojima Koprivnica nije blizu, ulaznice su dostupne na POVEZNICI. Vidimo se na ljeto na 15. Roklajvu!