U Županijskoj upravi održana kava s novinarima, pričalo se o investicijama i projektima

U Županijskoj upravi održana je tradicionalna kava s novinarima na kojoj se župan Darko Koren osvrnuo na rad Županijske uprave u proteklom razdoblju te najavio investicije i projekte u gospodarskom, obrazovnom i turističkom sektoru. Konferenciji za medije su uz župana prisustvovali i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić te pročelnici županijskih upravnih odjela.

Tradicionalna kava s novinarima je zbog aktualne epidemiološke situacije održana na otvorenom uz pridržavanje propisanih zdravstvenih mjera i uputa, a župan je uvodno izvijestio kako na području Koprivničko-križevačke županije nema novih slučajeva oboljenja bolesti COVID-19. „Jedna se osoba oporavila, četiri osobe imaju aktivni pozitivitet na koronavirus s blagim simptomima, a u kućnoj samoizolaciji se nalazi 21 osoba“, kazao je župan naglasivši kako je epidemiološka situacija na području županije stabilna.

Predstavnicima medija potom su prezentirane aktivnosti u radu Županijske uprave te planovi za buduće razdoblje. Trenutno najvažniji projekt koji je u tijeku, naglasio je župan, jest izgradnja pet školskih sportskih dvorana za koji je završena kompletna procedura vezana za zatvaranje financijske konstrukcije te su potpisani ugovori o kreditiranju nakon dobivene suglasnosti Vlade RH. „Osigurana su financijska sredstva za projekt, a riječ je o kapitalnoj investiciji u sektoru obrazovanja u iznosu preko 65 milijuna kuna koju ćemo realizirati zajedno s općinama. Županija sufinancira 50 posto vrijednosti te je nositelj dvaju projekata, onom u općinama Sveti Ivan Žabno i Rasinja, dok su Sveti Petar Orehovec, Kloštar Podravski i Kalinovac nositelji projekata u svojim općinama. Natječaj za radove za dvoranu u općini Sveti Ivan Žabno je u tijeku, pred objavom su natječaji u Kalinovcu i Svetom Petru Orehovcu, dok će u Kloštru Podravskom i Rasinji biti objavljeni kroz mjesec dana. U planu je da na jesen započnu radovi te da za godinu dana dvorane budu izgrađene“, kazao je župan.

Drugi veliki projekt koji će podići razinu strukovnog obrazovanja jest Centar kompetencija u Koprivničko-križevačkoj županiji vrijedan 61 milijun kuna, a u petak se očekuje i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za drugu fazu projekta u iznosu 30 milijuna kuna, otkrio je župan. „Strukovno obrazovanje u županiji ćemo podići na razinu za 21. stoljeće. Dokazali smo da se uz odgovoran i radišan pristup takvi značajni projekti mogu realizirati, no uz njih odvijaju se i manji projekti u osnovnim školama, dok se u Srednjoj školi Koprivnica radi na zamjeni kotlovnice i grijanja,riječ je o radovima vrijednim preko milijun kuna“, naglasio je župan.

Županija je nedavno među prvima u Hrvatskoj uvela i mogućnost kartičnog plaćanja upravnih pristojbi, podsjetio je župan, čime se efikasnost uprave uz uvođenje digitalizacije,a nakon preuzimanja 200-injak poslova bivših ureda državne uprave početkom godine, još više povećala. „Građani više ne moraju kupovati biljege na kioscima, a sve upravne pristojbe mogu platiti karticom na šalterima u Županiji i matičnim uredima. Mogu platiti pristojbe Ministarstva uprave: matičarstvo, obrti, registar udruga, a za graditeljstvo i gospodarstvo će biti realizirane do kraja godine. Usluga je u funkciji u matičnim uredima i pisarnici u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu te Matičnom uredu u Drnju, a uskoro će biti i u Kloštru Podravskom i Virju“, pojasnio je župan.

Županija je i u doba pandemije koranavirusa unatoč rebalansu Proračuna podržala rad udruga iz svih društvenih sektora, ustanova i vjerskih zajednica s oko 1,8 milijuna kuna za čak 160 različitih programa i projekata. Za potpore u gospodarstvu i poljoprivredi kroz 12 mjera osigurano je pak preko pet milijuna kuna, dok su potporama u poljoprivredi obuhvaćena 43 proizvođača koji su za unaprjeđenje proizvodnje dobili 1,8 milijuna kuna. Župan je posebno istaknuo važnost poljoprivredne proizvodnje u uvjetima koje je uzrokovao koronavirus. „Izuzetno je lijepo vidjeti velik broj mladih ljudi koji se bave poljoprivredom i koji su ovih dana došli u Županiju na potpis ugovora. To je garancija da taj sektor doista ima budućnost i perspektivu te da će uvelike doprinijeti očuvanju hrvatskog sela“, rekao je župan.

Županijska uprava je uz pomoć PORA-e radila i na pripremi projekta sigurne kuće vrijednog 9 milijuna kuna koji je također prijavljen za sufinanciranje preko Europskog socijalnog fonda, naglasio je župan, a od Ministarstva kulture je ovih dana dobiveno i pola milijuna kuna za projektnu dokumentaciju obnove dvorca Inkey. Riječ je o vrlo važnom projektu za očuvanje kulturne baštine i dodatno razvijanje turističkog potencijala Koprivničko-križevačke županije.

Župan se osvrnuo i na suradnju s Vladom RH kazavši kako je bila uspješna tijekom mandata, posebice ako se uzme u obzir veličina županije te vrijednost investicija koje su u pripremi ili se već provode. „S obzirom na vrijednost investicija te u kontekstu veličine naše županije, rekao bih da su one trenutno možda i najveće u Hrvatskoj te nikako ne stoji teza da smo zapostavljeni. Izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice vrijedna je 3,2 milijarde kuna, najesen se očekuje poziv ministra zaštite okoliša za financiranje izgradnje RCGO-a Piškornica, projekta vrijednog 600 milijuna kuna, tu je 47 milijuna kuna vrijedan projekt dnevne bolnice. Što se tiče brze ceste, prošlog tjedna smo dobili odgovor iz Hrvatskih cesta koji garantira izgradnju prve dionice do Vojakovačkog Kloštra za što je u državnom proračunu osigurano 256 milijuna kuna“ istaknuo je župan te dodao kako očekivanja uvijek velika te da bi svi voljeli da dinamika realizacije bude bolja, no riječ je o iznimno zahtjevnom projektu koji iziskuje temeljitu pripremu.

Na novinarsko pitanje o reakciji vatrogasaca nakon smanjenja sredstava iz nadstandarda te njihovoj ulozi u borbi protiv pandemije koronavirusa, župan je kazao kako vatrogasni sustav nije imao tako značajnu ulogu kakvom je neki predstavljaju te je podsjetio na dopis glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića kako vatrogasci nisu opremljeni za postupanje u područjima karantene i u kontaktu sa zaraženim osobama te ne mogu biti na raspolaganju.

“Rebalansom proračuna svim je korisnicima linearno smanjen iznos prihoda za njihove potrebe, jer ih zbog situacije neće moći iskoristiti. Nismo skinuli sredstva za redovitu djelatnost nego za nabavu opreme. Smatrali smo da je tada važnije da kupujemo maske, zaštitna odijela i da reagiramo na situaciju koja nas je zadesila,primjerice za kupnju zaštitne opreme, a takav je bio i naputak Vlade, nego da si netko kupi kamion koji će stajati u garaži. Županija svake godine za vatrogasce izdvaja 350 tisuća kuna više nego što bi po zakonu trebala činiti , pojasnio je župan.

Dodao je da je problem što je vatrogasni sustav ispolitiziran što se vidjelo i po tome što nitko iz Županije nije pozvan na skupštinu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice.

„To je čista sramota i to se nikada prije nije dogodilo. Sve to jasno pokazuje da su u potpunosti ispolitizirali vatrogasni sustav “zaključio je župan na kraju konferencije za medije.

