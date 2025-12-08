Večeras u Kinu Križevci 6. sjednica Gradskog vijeća

U subotu prijepodne u maloj je Gradskoj vijećnici održana tiskovna konferencija uoči 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca, koja će se održati 8. prosinca s početkom u 19 sati u dvorani Kina Križevci. Najvažnija među 23 točke predloženog dnevnog reda svakako je ona o donošenju Proračuna Grada Križevaca za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu. Za 2026. godinu prijedlog proračuna iznosi 43.2 milijuna eura.

Na “pressici” su se, uz gradonačelnika Tomislava Katanovića i njegovog zamjenika Ivicu Švagelja, našli predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak te njegov još uvijek jedini potpredsjednik Marko Vrbanec, zatim Katanovićevi gradski vijećnici Matej Bunta, Zoran Homen i Igor Sokač, ali i HDZ-ov Goran Hrg te HDS-ov Denis Maksić, koji su se podrškom ovom prijedlogu proračuna čvrsto pridružili vladajućoj većini, koju čini 8 od ukupno 15 vijećnika. Ispred gradskih službi prisutan je bio pročelnik za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Darko Masnec.

Od ukupnih rashoda, 25.7 milijuna eura su rashodi poslovanja, a 14.8 milijuna eura su investicijska ulaganja, što je, naglasio je gradonačelnik Katanović, čak 34 posto ukupnog proračuna. Od niza projekata kao apsolutni prioritet naveo je osiguravanje vrtićkih kapaciteta, pa će ova administracija preuzeti dva započeta projekta prethodne, one Marija Rajna – dovršetak područnog vrtića u prostoru bivše vojarne te izgradnju vrtića u Karanama – ali i pokrenuti novi projekt trećeg gradskog vrtića.

Kao privremenu poticajnu mjeru do otvaranja vrtićkih kapaciteta, od početka sljedeće godine uvest će se subvencioniranje čuvanja djece u obiteljskom okruženju, od strane djedova i baka, mjesečnom naknadom po djetetu u visini 250 eura, za što je inicijalno osigurano 180 tisuća eura, što će se prema potrebi i povećati. Jedan od uvjeta za prijavu je da dijete predškolske dobi starosti najmanje godinu dana nije polaznik nijednog dječjeg vrtića niti obrta za čuvanje djece.

Od drugih većih investicija, Katanović je istaknuo uređenje komunalne i prometne infrastrukture na Posrednjem putu, za potrebe izgradnje stambenih naselja. Za projekt nove sportske dvorane OŠ “Vladimir Nazor” dobilo se odobrenje nadležnog ministarstva i poslan je na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Također je naveo uređenje križevačkih bazena prema ponešto izmijenjenom postojećem projektu prethodne administracije, ali i planiranje izgradnje novog zatvorenog olimpijskog bazena na gradskoj parceli iza križevačke gimnazije, bliže geotermalnom izvoru na Ratarni.

Projekt priuštivog stanovanja, još jedan koji je naslijeđen od prethodne administracije, prilagodit će se mladim obiteljima. Prema prijedlogu partnera iz HDS-a i HDZ-a ide oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa od 50% za izgradnju ili dogradnju kuće ili kupnju novog stana za mlade obitelji, odnosno povrat sredstava kroz komunalnu naknadu za one koji kupuju gotovu nekretninu. Na sjednici Gradskog vijeća iznijet će se izvješća i planovi gradskih resora i ustanova, a donijet će se i višegodišnji plan uravnoteženja gradskog proračuna za razdobolje 2026.-2028. kao i odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Križevaca.

Klub nezavisnih vijećnika Mladena Kešera isti je dan obavijestio medije i javnost da su pripremili i predali čak 40 amandmana na prijedlog gradskog proračuna za 2026. godinu, kako navode, “s ciljem ravnomjernog razvoja svih gradskih i prigradskih naselja, povećanja sigurnosti u prometu, ulaganja u vrtiće, škole, sport, društvene domove i komunalnu infrastrukturu”. Gradski vijećnik Kešer tvrdi da se sredstva mogu osigurati preraspodjelom bez povećanja ukupnih rashoda te da su u pitanju zahtjevi građana i mjesnih odbora.

Kešerov klub nezavisnih vijećnika posebno se usprotivio prijedlogu novog Poslovnika Gradskog vijeća koji predstavlja, navode, “ozbiljno smanjenje transparentnosti i otvara prostor za političke manipulacije”, gdje se predlaže uvesti akreditacije za novinare, snimatelje i fotografe koje će se moći dobiti na pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća, a on će im omogućiti fotografiranje na početku i na kraju sjednice. Kešerov klub izrazio je i neslaganje s ograničavanjem broja građana koji smiju prisustvovati sjednici, s mogućnošću zatvaranja sjednice za javnost te s brisanjem prisege gradonačelnika pred vijećnicima i građanima, za što su podnijeli jedan od amandmana.