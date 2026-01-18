RockLive #15: prva imena i gotovo rasprodane early-bird festivalske ulaznice

Organizatori koprivničkog RockLive-a ovih su dana razveselili brojne pratitelje najavom petnaestog izdanja festivala – objavom prvih izvođača i puštanjem u prodaju early-bird festivalskih ulaznica. Pošto se radi o ograničenoj količini ulaznica, u tri dana prodano ih je više od 85%, a dostupne su na Entrio platformi.

RockLive festival će se ove godine održati od 23. do 25. srpnja u Kampusu, na dobro poznatoj lokaciji ljubiteljima kvalitetne glazbe. Četiri najavljena izvođača upućuju na nastavak iznimno konkurentne koncertne ponude – Mile Kekin, IDEM, Mortal Kombat i Debeli precjednik, uz još dodatnih najava izvođača u mjesecima koji slijede.

Već ova četiri izvođača ukazuju na raznoliku ponudu 15. RockLive-a – u Kampusu će se ponovno naći ponešto za svakoga od ljubitelja rock i alternativne glazbe. Antun Aleksa kroz IDEM spaja alternativni pop i punk, a brojna publika na nastupima dokaz je kako IDEM samo ponavlja pozitivne trendove postignute kroz JeboTon kolektiv. Autoru teksta zanimljiva je Antunova izjava u intervjuu za portal Muzika.hr – “Neka muzika je craft, neka Laško ili Žuja, moj izbor je craft, ali popijem i Žuju“. Upravo tako valja shvatiti i IDEM – ako ova vrsta glazbe inače nije vaš primarni izbor, uživat ćete u koncertu kad vidite koliko uživaju drugi, posebice mladi.

Mile Kekin je ime koje nije potrebno previše predstavljati, kroz Hladno Pivo je stvorio sve što se moglo stvoriti – od čistokrvnog Džinovskog punka do dobro nam poznatih punk-rock balada s kasnijih albuma. S novim bendom Mile nastupa u brojnim klubovima i na festivalima diljem naših prostora, a i koprivničkoj publici će zasigurno pripremiti soundtrack za život.

Strogu heavyweight kategoriju zvuka u najavi prvih izvođača čine Mortal Kombat i Debeli Precjednik. Iako se opisuju kao “rokenrol bend iz Beograda”, Mortal Kombat zvukom više vuče u punk ili heavy metal žanr – ovisno o numeri. Mi smo Mortal Kombat a koji su k**** oni?!

Debeli precjednik, osječki bend koji je odgojio generacije punkera Koprivnici će isporučiti dozu prave energije – Moja su koljena umorna od moljenja, Farmersko srce, Subotom Kićo, nedjeljom Slabinac i mnoge druge izvedbe rasplesat će okupljeni pankerski puk. Bend je do sad odsvirao više od 500 koncerata te iza sebe ima četiri velike europske turneje, osječki pankeri dijelili su pozornicu sa sastavima SNFU, NOFX, Jello Biafra and GSOM, Lagwagon i drugima.

Vidimo se u Kampusu, kad će već itekako trajati dugo toplo ljeto koje toliko iščekujemo!