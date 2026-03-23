Za tjedan dana Gradski tamburaški orkestar Križevci odlazi na koncertnu turneju po Kini

U razdoblju od 30. ožujka do 12. travnja 2026. Gradski tamburaški orkestar s dirigentom i umjetničkim voditeljem Igorom Kudeljnjakom imat će koncertnu turneju po Kini. Naime, orkestar će imati priliku nastupiti u Pekingu, Tianjinu i Šangaju čime će svoj rad predstaviti publici u nekima od najvažnijih kulturnih središta zemlje.

Ove gradove krase ugledne dvorane Beijing Forbidden City Concert Hall, Tianjin Concert Hall i The Jaguar Shanghai Symphony Hall koje će biti ispunjene zvucima tamburaške glazbe. Osim umjetničkog značaja, turneja ima i snažnu promotivnu vrijednost, s obzirom da će orkestar međunarodnoj publici predstaviti hrvatsku glazbenu baštinu, tamburašku glazbu te grad Križevce kao grad bogate kulturne tradicije.

– Velika nam je čast predstavljati naš grad, našu glazbu i tamburašku tradiciju na međunarodnoj pozornici. Hvala svima koji nas podržavaju i prate na ovom putovanju, istaknuli su članovi Gradskog tamburaškog orkestra na svojoj Facebook stranici. Križevačka publika imat će ekskluzivnu priliku prisustvovani i javnoj generalnoj probi orkestra u četvrtak, 26. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma s početkom u 19 sati.