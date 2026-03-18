Kino Križevci: raspored projekcija za vikend

GREENLAND 2: MIGRACIJA / Greenland 2 (12), akcija, SF, triler

U nastavku provokativnog i napetog hita “Greenland” iz 2020. godine, film “Greenland 2: Migracija” vodi nas na put pun neizvjesnosti – put kojim se mora pokrenuti cijela obitelj Garrity koju i ovog puta predvodi Gerard Butler! Radnja filma smještena je pet godina nakon što je komet Clarke pogodio Zemlju i uništio velik dio planeta. Obitelj Garrity, koja je preživjela skrivanjem u bunkeru na Grenlandu, suočava se s novim izazovima. Njihov sin Nathan sada je tinejdžer i teško podnosi život u skučenim uvjetima podzemlja. Zbog toga obitelj odlučuje napustiti prividnu sigurnost bunkera i krenuti u potragu za novim domom u razorenoj i opasnoj Europi.

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 20. 3. 2026. – 20:00 sati

DAVID – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Od pjesama majčina srca do tihog šapta Božje milosti, Davidova priča počinje u skromnosti i predanoj vjeri. Kada se div Golijat uzdigne i zaprijeti njegovu narodu, mladi pastir — naoružan samo praćkom, nekoliko kamenčića i hrabrošću koju daje vjera — smjelo staje u obranu onih koje voli. Na putovanju koje slijedi otkrivaju se snaga odanosti, ljubavi i ustrajnosti, sve do velike bitke koja se ne vodi samo za krunu, nego i za dobro i budućnost cijelog kraljevstva.

Trajanje: 1h 49min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 21. 3. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 22. 3. 2026. – 17:00 sati

USPOMENE NA NJEGA (12), romantična drama

Nakon savršenog izlaska s dečkom, Kenna (Maika Monroe; Ruka koja ljulja kolijevku, Duge noge) čini nepodnošljivu pogrešku zbog koje završava u zatvoru. Sedam godina kasnije, Kenna se vraća u svoj rodni grad u Wyomingu, nadajući se da će ponovno izgraditi svoj život i zaslužiti priliku da se ponovno sastane sa svojom malom kćeri Diem, koju nikada nije upoznala. Kada Diemini baka i djed koji su joj skrbnici uporno odbijaju Kennine pokušaje da vidi kćer, Kenna otkriva neočekivane osjećaje, a zatim i nešto istinitije i dublje, s bivšim NFL igračem i vlasnikom lokalnog bara Ledgerom (Tyriq Withers; HIM, Znam što si radila prošlog ljeta). Kako se njihova tajna romansa razvija, tako rastu i opasnosti za oboje, vodeći Kennu prema slomljenom srcu i, u konačnici, nadi za drugu priliku.

Trajanje: 1h 54min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 21. 3. 2026. – 20:00 sati