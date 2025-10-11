[FOTO] Maslačci sudjelovali na 14. Sportskim igrama u Čakovcu

U subotu, 04. listopada, nekolicina članova Udruge “Maslačak” Križevci u sastavu tri djevojke (Božica, Davorka i Mateja) i dva momka (Dario i Domagoj) sudjelovala je u već tradicionalnim 14. Sportskim igrama “Zajedno do bolje budućnosti” u Čakovcu. Po samom dolasku od domaćina iz Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije svi su preuzeli predivne majice zajedništva te su se družili sa prijateljima iz još 13 preostalih natjecateljskih ekipa.

Nakon postrojavanja ekipa uslijedila je pozdravna riječ g. Marka Vrusa, otvaranje igara uz vođeno kratko zagrijavanje kao i poštena igra u 2 štafetne igre (nošenje jajeta u žlici i kvačice) i 3 pojedinačnog tipa (karike na marike, bacanje loptice u koš i gađanje na gol). Pred sam kraj igara uslijedilo je proglašenje najuspješnijih i podjela medalja svim sudionicima.

U ukupnom poretku Maslačci su zauzeli ponosno 4. mjesto zajedno s Inluzijom Pakrac-Lipik i proveli vrijeme uz pregršt osmijeha i zadovoljstva u ugodnom društvu.