U srijedu u Križevcima Pravna klinika

Pravna klinika djeluje kao sastavnica Pravnog fakulteta u Zagrebu u čijem radu sudjeluju studenti, a svoja vrata je otvorila u listopadu, 2010. godine. Pravna klinika sudjeluje u sustavu pružanja besplatne pravne pomoći te u svom radu primjenjuje ključne vrijednosti pravne struke. Profesionalnost se promiče u kontaktu sa strankama, kao i javnosti.

Kao pružatelji pravne pomoći, studenti svakoj stranci pristupaju jednako, kroz neposredan razgovor. Rad naših kliničara kontroliran je od strane naših akademskih mentora, odnosno profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu i odvjetnika te nam se svaka stranka može s povjerenjem obratiti.

U sklopu projekta Vanjske klinike koji Pravna klinika provodi već desetu godinu, studenti kliničari odlaze u gradove izvan Zagreba i pružaju pravnu pomoć, odnosno preuzimaju slučajeve i daju opće pravne informacije te pravne savjete, korisnicima, koji nisu u mogućnosti doći u prostorije Pravne klinike u Zagrebu.

Ovim putem obavještavaju se građani da će kliničari Pravne klinike biti u Križevcima, u srijedu, 19. studenog 2025. godine u Udruzi osoba s invaliditetom Križevci, na adresi Trg Antuna Nemčića 7, od 10 do 14h. Organizatori se nadaju kako će građani iskoristiti ovu priliku i ostvariti besplatnu pravnu pomoć bez trošenja sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati.