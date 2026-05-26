U srijedu Pravna klinika ponovno u Križevcima

Pravna klinika djeluje kao sastavnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u čijem radu sudjeluju studenti, a svoja vrata je otvorila u listopadu, 2010. godine. Pravna klinika sudjeluje u sustavu pružanja besplatne pravne pomoći te u svom radu primjenjuje ključne vrijednosti pravne struke.

Profesionalnost se promiče u kontaktu sa strankama, kao i javnosti. Kao pružatelji pravne pomoći, studenti svakoj stranci pristupaju jednako, kroz neposredan razgovor. Rad naših kliničara kontroliran je od strane naših akademskih mentora, odnosno profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu i odvjetnika te nam se svaka stranka može s povjerenjem obratiti.

U sklopu projekta Vanjske klinike koji Pravna klinika provodi već desetu godinu, studenti kliničari odlaze u gradove izvan Zagreba i pružaju pravnu pomoć, odnosno preuzimaju slučajeve i daju opće pravne informacije te pravne savjete, korisnicima, koji nisu u mogućnosti doći u prostorije Pravne klinike u Zagrebu.

Kliničari Pravne klinike bit će u Križevcima u srijedu, 27. svibnja 2026. godine u Udruzi osoba s invaliditetom Križevci, na adresi Franje Tuđmana 20, Hangar „C“, od 10 do 14 sati. Iz Pravne klinike nadaju se da će što više građana ostvariti besplatnu pravnu pomoć bez trošenja sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati.