Grad sufinancira maturalne večere i uvodi studentske kredite

U križevačkoj gradskoj upravi održan je sastanak s maturantima križevačkih srednjih škola i njihovim ravnateljima i profesorima kako bi dogovorili detalje proslave završetka školovanja te predstavili novu mjeru potpore mladima. Ključne teme sastanka bile su sufinanciranje maturalnih večera, organizacija tradicionalne povorke te uvođenje povoljnijih studentskih kredita.

Naime, kako bi se roditeljima olakšali znatni troškovi koji prate završetak srednjoškolskog obrazovanja, Grad Križevci će svakom maturantu sufinancirati cijenu maturalne večere u iznosu od 25 EUR. Gradonačelnik Tomislav Katanović je istaknuo kako je ova inicijativa usmjerena na smanjenje financijskog opterećenja obitelji, uzimajući u obzir i ostale troškove poput priprema za studij.

Osim neposredne pomoći maturantima, Grad Križevci najavio je i značajne promjene u sustavu potpora za visoko obrazovanje. Uz postojeće stipendije, planira se uvođenje studentskih kredita u kojima Grad u potpunosti plaća kamatu. Posebnost ovog modela je mogućnost da kredit postane stipendija; ako student završi studij u roku i nakon završetka ostane živjeti u Križevcima, Grad preuzima otplatu dijela glavnice, čime se želi potaknuti ostanak mladih stručnjaka u gradu.

Glavni dan proslave maturanata planiran je za petak, 22. svibnja, uz tradicionalnu povorku koja će se kretati od sportske dvorane do paviljona na trgu J.J. Strossmayera.