Vozač kod Križevaca napuhao 2,23 promila

Policijski službenici tijekom protekla 24 sata provodili su pojačani nadzor cestovnog prometa usmjeren na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.



Tijekom nadzora zaustavljeno je i iz prometa isključeno sedam vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola. Protiv vozača bit će pokrenuti prekršajni postupci.



Najveća koncentracija alkohola utvrđena je noćas, 19. srpnja u 3:20 u mjestu Mali Potočec, kod 63-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,23 promila upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake. Vozačica je uhićen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.



Podsjećamo da je vožnja pod utjecajem alkohola jedan od glavnih uzročnika prometnih nesreća s najtežim posljedicama te pozivamo sve sudionike u prometu da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola i poštuju prometne propise radi sigurnosti svih sudionika u prometu.