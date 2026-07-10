Zaustavljen ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola – sud ga saslušao i pustio

Jučer, 9. srpnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 65-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu, 8. srpnja, u 23:15 u mjestu Donji Cubinec upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake pod vidnim utjecajem alkohola te se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost alkohola u organizmu.



Vozač je uhićen, te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora od 45 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.