Kod Križevaca potpuno pijan uhićen ponavljač prekršaja, sud ga pustio

Jučer, 5. srpnja, oko 01:15 u mjestu Sv. Petar Čvrstec, policijski službenici su u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil križevačke registarske oznake kojim je upravljao 33-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 1,78 promila.

Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud, uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi 15 dana zadržavanja u zatvoru, izrekne kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, dok će sud odluku o sankcijama donijeti naknadno.