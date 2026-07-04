Policija djelovala u ulici Nikole Tesle

Jučer, 3. srpnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 46-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u četvrtak, 2. srpnja, u 17:05 u Križevcima u Ulici Nikole Tesle upravljao osobnim automobilom zagrebačke registarske oznake za vrijeme kada mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Zbog počinjenih prekršaja od vozača je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao te je o tome obaviješten nadležni prekršajni sud.

Nakon uhićenja vozač je doveden pred nadležni prekršajni sud, koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana te je predan u Zatvor u Bjelovaru, a odluku o sankcijama sud će donijeti naknadno.