Vožnja bez kacige: Maloljetnica prouzročila prometnu nesreću električnim romobilom

Jučer, 19. lipnja, oko 19:55 u Križevcima u Potočkoj ulici, 16-godišnjakinja je upravljala nerazvrstanim vozilom Kukirin G2 (romobil na električni pogon) čija snaga motora prelazi 0,6 KW, a takvim je vozilom zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka, te prevozeći kao putnicu na romobilu 13-godišnjakinju.

Zbog neprilagođene brzine vozačica je izgubila nadzor nad upravljačem romobila te zajedno s putnicom pala na tlo. Vozačica i putnica nisu nosile zaštitne kacige na glavi.U prometnoj nesreći vozačica romobila je zadobila ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica, gdje joj je i vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. Električni romobil je privremeno oduzet, a protiv vozačice električnog romobila će biti pokrenut prekršajni postupak.