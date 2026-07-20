Još jedan vozač uhvaćen potpuno pijan za volanom

Jučer, 19. srpnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 46-godišnji vozač koji je u petak, 18. srpnja, u 23:15 u Križevcima u Bjelovarskoj ulici, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,16 promila.



Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud, uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi 15 dana zadržavanja u zatvoru, izrekne kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.



U žurnom prekršajnom postupku, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.