Policija pronašla i uhitila Križevčanina koji je pobjegao nakon skrivljene prometne nesreće

Danas, 14. srpnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 29-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji u nedjelju, 12. srpnja oko 21:25 u Križevcima u Ulici Helenski put upravljao neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom križevačke registarske oznake, a koje vozilo u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole nije odjavio iako je to bio dužan učiniti.

Nadalje, vozač je prouzročio prometnu nesreću u kojoj je drugi sudionik lakše ozlijeđen, te tom prilikom nije ostao na mjestu prometne nesreće i obavijestio najbližu policijsku postaju, već je vozilom napustio mjesto događaja.

Također, utvrđeno je da je vozač upravljao za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Vozač je naknadno pronađen i uhićen, te doveden na sud uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da se vozaču odredi zadržavanje u zatvoru od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, novčanom kaznom od 2.650 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 15 mjeseci.

U žurnom prekršajnom postupku sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet dana, nakon čega je predan u Zatvor u Bjelovaru.