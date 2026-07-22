Ponovno zaustavljen u prometu pod utjecajem droga – vozač doveden na sud, saslušan i pušten

Jučer, 21. srpnja, pred nadležni prekršajni sud doveden je 28-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u ponedjeljak, 20. srpnja, u 12:05 u Majurcu, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake.

Nadalje, vozač je podvrgnut ispitivanju uređajem za preliminarno utvrđivanje droga u organizmu, kojom prilikom je očitana pozitivna reakcija na prisutnost droga u organizmu, nakon čega je odbio vađenje krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti droga u organizmu.

Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud, uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da mu se odredi 15 dana zadržavanja u zatvoru, izrekne kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

U žurnom prekršajnom postupku, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.