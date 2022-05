Grad se priprema za uvođenje građanskog odgoja

U Križevcima se već šest mjeseci provodi najveći europski projekt u području rada s mladima Europe Goes Local, uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Projekt je odobren za 16 gradova u Hrvatskoj i svaki od njih provodi svoj individualni plan, prilagođen potrebama svojih stanovnika. “Ideja je projekta da svaki grad definira svoje potrebe te da se lokalna uprava osnaži za konkretan rad s mladima. Mislim da u Križevcima jako dobro znaju što žele, razmišljaju strateški i dugoročno i da su vaše stručne službe postavile jasne ciljeve”, rekla je članica nacionalne delegacije stručnjaka u ovom projektu Lucija Kero, jučer na predstavljanju dosadašnjih aktivnosti oko projekta.

Cilj našeg individualnog plana je osnažiti mlade za uključivanje u procese donošenja odluka od značaja za mlade. Tako su za Križevce planirane tri grupe aktivnosti: poticanje dijaloga između mladih i grada kako bi se definirali prioriteti politika za mlade, zatim pokretanje programa neformalnog obrazovanja te priprema za uvođenje modela nastave građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole kojima je Grad Križevci osnivač. “Svjesni smo da to nije jednostavan korak koji je moguće učiniti u kratkom razdoblju. Upoznali smo se s procesima i postupcima uvođenja tog modela u škole kojima je osnivač Grad Rijeka. Dopustili su nam da koristimo sve njihove materijale i priručnike za učenike i nastavnike, no prije toga ćemo ispitati naše učenike, nastavnike i roditelje kako bismo program prilagodili našim potrebama“, rekao je koordinator projekta pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, govoreći o dosadašnjem napretku u provedbi projekta Europe Goes Local.

Predstavljanje individualnog plana pratili su stručni suradnici u osnovnim i srednjim školama na području grada, članovi Savjeta mladih i udruga K.V.A.R.K. i P.O.I.N.T., a potom su posjetili novouređeni prostor u kojem udruga P.O.I.N.T. trenutačno provodi dva velika projekt uz sufinanciranje Europske unije – Future Hub Križevci i SPARK, čiji programi su uglavnom usmjereni na mlade.