Križevci bi blještali i sjajili i da se potrošilo manje

Grad Križevci ove je godine potrošio (ili uložio) 200 tisuća kuna u izradu novog vizualnog identiteta, a za brendiranje grada vijećnici su već, prihvaćanjem proračuna, odobrili dodatnih 26.600 eura iz gradske kase i u sljedećoj godini. Namjera može biti dobra – stvaranjem prepoznatljivosti privući ulagače, turiste ili doseljenike iz drugih sredina. Međutim ako je brend skup asocijacija koje, u ovom slučaju, grad izaziva u svijesti potrošača/posjetitelja, Križevci kao brend izazivaju zbrku.

S jedne strane grad se prikazuje kao zelen, koji velikim koracima i ispred drugih grabi prema energetskoj neovisnosti, koristi obnovljive izvore energije i brine o okolišu pa je zato na adventskoj manifestaciji zabranio upotrebu grijalica na terasi jer “… nije u pitanju samo financijska ušteda, nego ušteda na energentima općenito“, kako je Jutarnjem listu krajem studenoga objasnio dogradonačelnik Danijel Šaško. Istovremeno su upalili tisuće lampica na Strossmayerovom i Nemčićevom trgu, kao i na svim banderama u ulicama istočno, zapadno, sjeverno i južno od centra i kupili novi adventski vijenac za 19 tisuća kuna. Stanari iz samog središta grada požalili su nam se da ne mogu spavati od toliko rasvjete. Čude se i zašto se, u vrijeme kad ostatak svijeta štedi na božićnoj rasvjeti, barem noću i kad nema programa na Adventu, ukrasna svjetla ne gase. No Grad odgovara da su svi ukrasi spojeni na javnu rasvjetu pa ne postoji mogućnost da se u neko doba posebno gase.

“Drugim riječima, da bi ugasili lampice morali bi ugasiti i javnu rasvjetu. Količina ukrasa je jednaka kao i prošle godine, no izmijenjen je način ukrašavanja. Što se tiče troškova struje, ne postoji mogućnost zasebnog mjerenja koliko struje troši blagdanska rasvjeta, no važno je napomenuti kako Grad Križevci ima s HEP-om sklopljen ugovor koji je još uvijek važeći i koji osigurava pretpandemijsku cijenu električne energije. Osim toga, većina postavljene blagdanske rasvjete je LED rasvjeta čija je potrošnja znatno manja od klasične“, odgovaraju nam iz gradonačelnikovog ureda. Je li grad uređen sa stilom i ukusom, nije tema ovog teksta, no dodali su da je za ukrašavanje zadužen organizacijski odbor manifestacije.

Dok svojim građanima poručuju da je količina ukrasa jednaka kao i lani, na stranicama Večernjeg lista reklamiraju se uz rečenicu “Križevci sjaje i bliješte – božićni duh kao nikad prije”. Riječ je o natjecanju za izbor najljepšeg Adventa u Hrvatskoj u kojem sudjeluju gradovi koji su platili neki od ponuđenih im paketa, ovisno o količini i vrsti objava. Najljepše biraju čitatelji, na što poziva i organizacijski odbor križevačke manifestacije na društvenim mrežama navodeći netočnu informaciju da smo se tamo našli po izboru Večernjeg lista jer sudjelovanje smo zapravo – platili.

“Ovo smo vidjeli kao priliku da se u moru drugih advenata u Hrvatskoj, istakne i onaj križevački. Svaki tjedan u nacionalnom izdanju Večernjeg lista reportažno se prikazuju sve aktivnosti adventa, pa tako i onog u Križevcima, a provodi se i cijela online kampanja. Dakle, ovaj projekt nije samo izbor za NajAdvent nego se stvara prepoznatljivost i vidljivost Adventa u Križevcima. Vrijednost paketa je 5 tisuća kuna“, piše u odgovoru iz Grada. Zanimljivo je da u ponudama za sudjelovanje u NajAdventu koji su dobivali potencijalni sudionici, doznajemo, uopće nema paketa u vrijednosti od 5 tisuća kuna, već su iznosi nekoliko puta veći.

A kako je u Europi s kojom se, kad nam to odgovara, volimo uspoređivati? Mnogi gradovi smanjili su božićnu rasvjetu na glavnim ulicama i trgovima pa znatno štedljivije troše energiju iako se ne odriču “božićne čarolije”. U diskrepanciji između stvarne odgovornosti prema okolišu i navika rastrošnosti, put osvjetljavaju oni koji – gase svjetlo.