Inspekcija o Kalniku: Nije prijavljen početak građenja i radi se mimo projekta

Radovi na nogometnom igralištu u Kamenici na Kalniku, čiju je izgradnju početkom godine započeo bivši načelnik Općine Mladen Kešer, a jučer je zatvorila Građevinska inspekcija Državnog inspektorata, izvedeni su protivno projektnoj dokumentaciji, potvrdio nam je jutros Državni inspektorat. To nije jedini nedostatak koji su utvrdili u nadzoru, a inspekcijsko postupanje je u tijeku.

Utvrdili su da se na predmetnoj lokaciji gradi građevina javne i društvene namjene – Sportsko-vatrogasni centar „Kamen“ za koju je investitoru izdana građevinska dozvola (2021.), ali da se radovi ne izvode prema projektu za koji je dozvola izdana.

“Nije prijavljen početak građenja i zemljani radovi izvedeni su protivno projektnoj dokumentaciji koja je sastavni dio građevinske dozvole. Slijedom navedenoga gradilište je zatvoreno postavljanjem službenog znaka „ZATVORENO GRADILIŠTE“, a inspekcijsko postupanje je u tijeku“, odgovorili su nam iz Državnog inspektorata.

Mladen Kešer tvrdi da je radove zaustavio načelnik Dorian Kešer još prije tri mjeseca te da nije riječ o nikakvom nemaru, već o poštivanju procedure i zakona od strane općine.

“Zato jer je bilo potrebno spojiti dvije čestice parcelacijskim elaboratom. Taj postupak traje već četiri mjeseca, sve je na katastru, a sada se samo čeka da i “mrtvi dođu na katastar ”, kako bi prijava radova bila potpuno valjana“, objašnjava na društvenoj mreži Mladen Kešer, bivši stanovnik Kalnika, a danas gradski vijećnik u Križevcima.

Mještani iz okolice gradilišta pak tvrde da se zemlja iskapala i nedavno, oko 30 tisuća kubika zemlje odvozilo se s parcele, procjenjuju, ali to nisu radili zaposlenici i strojevi Komunalnog poduzeća Kalnik, tvrde naši sugovornici. Naime, izvođač radova je Komunalno poduzeće Kalnik, izabrano na javnom nadmetanju u ožujku kao jedini ponuđač koji se obvezao odraditi prvu fazu gradnje za oko 200 tisuća eura s PDV-om. Tvrtka je, dodajmo, trenutačno u blokadi. Kešer je početkom godine najavljivao izgradnju nogometnog terena s umjetnom travom, a nakon toga i teniski teren, otvoreni 20-metarski bazen te nabavu potrebne sportske opreme. Novac za taj projekt Općina još nije osigurala.