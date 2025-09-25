Inspekcija zatvorila još jedno gradilište na Kalniku

Građevinska inspekcija zatvorila je danas gradilište nogometnog igrališta u Kamenici na Kalniku, čiju je izgradnju početkom godine započeo Mladen Kešer, tadašnji načelnik Općine Kalnik. Izvođač radova je Komunalno poduzeće Kalnik, izabrano na javnom nadmetanju u ožujku kao jedini ponuđač koji se obvezao odraditi prvu fazu gradnje za oko 200 tisuća eura s PDV-om. Tvrtka je, dodajmo, trenutačno u blokadi.

Nakon zemljanih i betonskih radova, za drugu fazu radova bivši je kalnički načelnik najavio gradnju nogometnog terena s umjetnom travom, teniski teren, otvoreni 20-metarski bazen i nabavu potrebne sportske opreme. Ukupni proračun Općine je, recimo i to, oko 3 milijuna eura, a sredstva za ovaj projekt još nisu osigurana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije izdao je Općini Kalnik građevinsku dozvolu na toj parceli još 2021. za izgradnju Sportsko-vatrogasnog centra Kamen, a dozvola je produljena 2024.

Mještani Kalnika s kojima smo jutros razgovarali kažu da su radovi tamo počeli pred izbore, a obustavljeni su nakon drugog kruga izbora. Poslije je iskopano oko 30 tisuća kubika zemlje, zemlja se razvozila, ali to nisu radili zaposlenici i strojevi Komunalnog poduzeća Kalnik, tvrde mještani. Što je građevinska inspekcija utvrdila i koji je razlog zatvaranja ovog gradilišta na Kalniku, pitali smo Državni inspektorat. Odgovor ćemo objaviti naknadno.