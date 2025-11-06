Župan i dožupan u službenom posjetu Općini Kalnik

Prije deset dana koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn sa suradnicima boravili su u radnom posjetu Općini Kalnik, u kojoj su se susreli s načelnikom Dorianom Kešerom kako bi se pobliže upoznali s projektnim aktivnostima Općine. Prisustvovali su i v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste Križevci Dragutin Guzalić s pomoćnikom Markom Katanovićem, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Đenis Sambol, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Službe ureda župana Karlo Sigetić i član Županijske skupštine Mladen Kešer.

Dokumentacija za sportsku dvoranu OŠ Kalnik

Kako stoji u priopćenju koje potpisuje Služba ureda župana, Golubić je na sastanku istaknuo kako je intencija Županijske uprave u najvećoj mogućoj mjeri pomoći svim krajevima, a posebice slabije razvijenim ruralnim sredinama županije, kako bi kroz politiku kvalitetnog ravnomjernog razvoja omogućili stanovnicima adekvatne uvjete za ostanak i stvaranje obitelji. Namjera županije je kroz projektna partnerstva s jedinicama lokalne samouprave, dalje razvijati sva područja, ponajviše u segmentima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, turizma te kroz veće investicije.

Upravo od većih investicija navedena je izgradnja jednodijelne sportske dvorane uz Osnovnu školu Kalnik, investiciji procijenjene vrijednosti oko četiri milijuna eura, od čega će resorno ministarstvo projekt navodno podržati s 1.4 milijuna eura bespovratnih sredstava. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku, a do kraja godine navodno će biti izdana i građevinska dozvola. U sklopu većeg projekta „Razvoj e-mobilnosti u ruralnim i udaljenim područjima Mediterana“ Kalnik je, uz općine Gornja Rijeka, Ferdinandovac i Gola, mjesto za pilot-rješenje punionice električnih vozila.

Sufinanciranje lokalne ceste Ljubešćica – Borje

Načelnik Kešer i v.d. ravnatelja Guzalić potpisali su Ugovor o sufinanciranju obnove lokalne ceste Ljubešćica – Borje, ukupne vrijednosti 70 tisuća eura, pri čemu će Kalnik predmetnu dionicu duljine 950 metara sufinancirati u udjelu od 25 posto. Dio je to nastojanja u smjeru boljeg cestovnog povezivanja sa susjednom Varaždinskom županijom čime bi se generirao i veći broj ljudi i posjetitelja na području Kalnika kao jedne od najvećih prirodnih znamenitosti Koprivničko-križevačke županije.

Priopćenje završava informacijama da je, nakon sastanka u prostorima Općine, župan sa suradnicima obišao i lokacije na kojima se odvijaju radovi asfaltiranja te je posjetio i građevinsku lokaciju u naselju Borje gdje se trenutno izvode radovi na budućem domu za starije i nemoćne osobe. U istom priopćenju nema riječi o obilasku spornih gradilišta na području Općine, koje su inspektori Državnog inspektorata posljednjih mjeseci u više navrata zatvarali te podignuli kaznene prijave.

“Provjereno” u službenom posjetu Općini Kalnik

Emisija “Provjereno” Nove TV u večerašnjoj epizodi vodi upravo u Kalnik, kako stoji u službenoj najavi, malu općinu s mega projektima: “No i s negativnom bilancom u realizaciji. Dva im je zatvorio inspektorat, a na domu za starije radovi traju godinama. Dok sudski vještak tvrdi da se gradi mimo pravila, bivši načelnik koji je općinom upravljao 20 godina, Mladen Kešer, tvrdi da se radi o političkim napadima. Što o svemu kaže njegov nasljednik 23-godišnji Dorian Kešer? Koji je ne samo nasljednik na poziciji, već i sin bivšeg prvog čovjeka tog mjesta?”

Ne propustite Provjereno u četvrtak nakon Večernjih vijesti na Novoj TV.