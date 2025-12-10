[FOTO] OŠ „Vladimir Nazor“ dobila najvišu ocjenu Agencije za provedbu Erasmus projekta

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ iz Križevaca uspješno je zaključila još jednu projektnu godinu u okviru Erasmus akreditacije, a njezin rad prepoznala je Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) dodijelivši joj maksimalnih 100 bodova za evaluaciju provedbe te označivši projekt kao primjer dobre prakse. Sama prijava za akreditaciju, koje je škola nositelj od 2024. godine, ocijenjena je najboljom od 130 prijava pristiglih na natječaj. Erasmus projekte škola provodi kontinuirano od 2017. godine.

Rezultati prve projektne godine unutar akreditacije pokazuju da je škola jednako posvećena provedbi projekata kao i osmišljavanju. Projektna koordinatorica je Andrea Katanović Babić, a u projektni tim školske godine 2024./2025. uključeno je 15 učitelja i stručnih suradnika: ravnatelj Igor Brkić, Moni Harča, Selina Golec Petrović, Ksenija Kranjčec, Gordana Novak, Natalija Radotović, Ana-Marija Smoljanec, Tomislav Somođi, Sandra Vurnek, Petra Siladi Varović, Anita Vidović, Saša Petrinić, Nina Tenodi i Tomica Turković te Gordana Lončarić i Sanja Štubelj u računovodstvenom dijelu projekta.

U tekućoj projektnoj godini 2025./2026. pridružile su se i učiteljice iz područnih škola: Ivana Ban, Metka Falk Berend, Marija Prodan, Jelena Rakić, Ana Cukor i Suzana Mudrić koje primjenjuju šumsku pedagogiju u nastavi te učiteljica Akvila Petras Kovačić čime se brojka popela na trećinu učiteljskog kolektiva. Period akreditacije traje do kraja 2027. godine što znači da će se broj uključenih učenika i učitelja i dalje povećavati. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirala je prošlu projektnu godinu s iznosom od 27.567 eura, a ove školske godine dodijeljeno je 40.913 eura. U prošloj godini ostvarene su 24 mobilnosti učitelja i učenika, a u ovoj ih je planirano 36.

Erasmus program učiteljima i stručnim suradnicima omogućuje pohađanje tečajeva u inozemstvu, stručnu praksu u drugim europskim školama te suradnju s kolegama iz drugih zemalja. Od prošle godine škola provodi i mobilnosti učenika – njih osmero sudjelovalo je u mobilnosti u bečkoj osnovnoj školi. Suradnja je postignuta i s dvije estonske škole čiji su učitelji i učenici boravili na mobilnosti u OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci. Cilj je svake godine povećati broj učenika uključenih u mobilnosti te ih poticati na aktivno sudjelovanje u Erasmus programu.

U ovoj školskoj godini planirane su dvije grupne mobilnosti učenika koje će se na proljeće odvijati u Njemačkoj i Mađarskoj i u koje će biti uključeno dvadesetak učenika. Natječaji za odabir učenika bit će objavljeni javno na mrežnim stranicama škole i oglasnoj ploči škole. Kandidati se prijavljuju pod zaporkama, a višečlano povjerenstvo odabire učenike na temelju natječajnih kriterija među kojima se po važnosti ističu uzorno ponašanje učenika, sudjelovanje u Erasmus aktivnostima i poznavanje engleskog jezika.

Glavni ciljevi Erasmus akreditacije ostvaruju se učenjem u inozemstvu, suradnjom s europskim školama te primjenom stečenog znanja u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Fokus je na tri područja: funkcionalna pismenost (medijska, financijska, grafička, digitalna), zdrav i aktivan život te primjena šumske pedagogije i aktivnosti za mentalnu i psihičku dobrobit djece. Broj učitelja i učenika uključenih u Erasmus program svake godine raste, a provedbom ovakvih projekata škola zadovoljava potrebe za obrazovnim i odgojnim sadržajima koje nisu dio redovnog kurikuluma, a za kojima je utvrđena velika potreba.