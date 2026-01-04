Do 1. veljače prijave za gradsko sufinanciranje programa i projekata udruga

Grad Križevci je objavio natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2026. godini, i to iz područja iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zatim iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti te konačno iz područja sporta i rekreacije. Za svako od područja svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program ili projekt na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2026. godine.

Sukladno prethodno donesenom Godišnjem planu javnih natječaja za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija od interesa za opće dobro, koje provode organizacije civilnog društva i građani u 2026. godini iz Proračuna Grada Križevaca, u Proračunu Grada Križevaca za 2026. godinu za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva i građana, osigurana su sredstva prema područjima od interesa.

Kultura (A340401 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA KULTURE KOJE PROVODE UDRUGE) s iznosom od 100.000,00 eura; Sport i rekreacija (A360104 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SPORTA I REKREACIJE KOJE PROVODE UDRUGE) s iznosom od 8.000,00 eura; Socijalna skrb, zdravstvo i humanitarne djelatnosti (A370104 PROGRAMI I PROJEKTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI, ZDRAVSTVA I HUMANITARNIH DJELATNOSTI) s iznosom od 25.000,00 eura; Pokroviteljstva (A110202 POKROVITELJSTVA) s iznosom od 14.000,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu iz područja kulture, obrazovanja i znanosti je 1.500,00 eura, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 eura. Iz područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti najmanji iznos je 500,00 eura, a najveći 4.000,00 eura. Iz područja sporta i rekreacije najmanji iznos je 1.000,00 eura, a najveći 2.400,00 eura.

Natječaj i sva dokumentacija mogu se naći u online aplikaciji za prijavu, a rok za dostavu prijava na natječaj je 1. veljače u 23:59. Za provedbu javnih natječaja nadležna su imenovana radna tijela, a poslove koordiniranja aktivnosti za potrebe radnih tijela provodit će gradski Upravni odjel za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam.