Perzeidi na Spravišču svim gostima priređuju promatranje neba teleskopima

Pod kupolom križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive Perzeida)

I ove godine Astronomsko društvo Perzeidi iz Križevaca upotpunjava bogati program Križevačkog velikog spravišča. Prvoga i drugoga dana festivala, 2. i 3. lipnja Perzeidi organiziraju večernje i noćno promatranje neba, s početkom u 21 sat svake od spomenutih večeri. Okupljanje zainteresiranih posjetitelja je na parkiralištu ispred zvjezdarnice gdje će biti postavljen teleskop, a odavde će se grupa po grupa moći popeti i do terase i kupole zvjezdarnice pa i odande kroz najveći teleskop također promatrati mnoge zanimljive objekte na nebu, kao što su Mjesec, Venera, Mars, dvojne zvijezde, galaksije, kuglasti i otvoreni skupovi zvijezda, te maglice. Sve ovisi o vedrini neba.



Drugoga dana festivala, 3. lipnja dopodne, od 9 sati do 11:30 sati zvjezdarnica će biti otvorena za posjete i razgledavanje, a nakon toga od 12 sati do 13:30 sati, kao i trećega dana, 4. lipnja u isto vrijeme, Perzeidi priređuju promatranje Sunca, to jest njegove aktivnosti u obliku pjega, prominencija i ostalih pojava. Za tu priliku poseban teleskop za promatranje Sunca bit će postavljen na Nemčićevom trgu, pored biste Antuna Nemčića. Sva su promatranja i razgledavanje zvjezdarnice besplatna za sve posjetitelje. Nadamo se samo vedrom nebu. Dobro došli!