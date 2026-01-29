Profesorice iz Alžira i Rumunjske na Erasmus mobilnosti na VUK-u

Profesorica dr. sc. Faiza Ilias sa Sveučilišta Ain Temouchent u Alžiru te profesorice dr. sc. Sandra Mihailov, dr. sc. Daniela Mot i dr. sc. Simona Baul sa Sveučilišta King Mihai I iz Temišvara od 19. do 23. siječnja 2026. godine boravile su na Veleučilištu u Križevcima u sklopu programa mobilnosti Erasmus+. Profesorice su održale niz zanimljivih predavanja studentima prijediplomskih i diplomskih studija i sastale se s križevačkim kolegama s ciljem definiranja buduće suradnje i novih projekata. Studentima i nastavnicima su predstavile svoja sveučilišta i mogućnosti mobilnosti u svrhu studiranja i stručne prakse koje su dostupne u sklopu programa Erasmus+.

Veleučilište u Križevcima već dugi niz godina svojim studentima i zaposlenicima nudi mogućnost Erasmus mobilnosti, u sklopu kojih su studenti na brojnim institucijama obavljali stručne prakse, provodili istraživanja, čak i “slušali” cijele semestre nastave. Osoblje Veleučilišta koristi odlazne mobilnosti za usavršavanja, dok dolazne mobilnosti svakako otvaraju prilike za nove suradnje.