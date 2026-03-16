Veleučilište u Križevcima u projektu razvoja karijera u ruralnom turizmu

Veleučilište u Križevcima sudjeluje u projektu „Razvoj karijera i podizanje osposobljenosti u ruralnom turizmu RH“, čiji je nositelj Udruga ruralnog turizma Hrvatske (URTH). Cilj projekta je poticanje razvoja karijera i jačanje kompetencija pružatelja usluga u ruralnom turizmu, čime se doprinosi unaprjeđenju kvalitete i konkurentnosti ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj.

U sklopu projekta ove godine održana su dva webinara:

Seoski agroturizam: Zakonodavni i porezni okvir i izazovi (siječanj),

Ruralni turizam: Komunikacija i promocija na društvenim mrežama (veljača).

Na webinarima su sudjelovali studenti Veleučilišta koji pohađaju izborne predmete vezane uz ruralni turizam. Tijekom ožujka planirano je online predstavljanje studijskih programa za razvoj karijera u ruralnom turizmu u srednjim školama.

Projekt povezuje teoriju i praksu u području ruralnog turizma, studentima omogućuje stručno usavršavanje i stjecanje praktičnog iskustva te potiče razvoj karijera mladih u ruralnim područjima.

Dodatni oblik suradnje Veleučilišta i Udruge ostvaruje se kroz praktičnu nastavu studentice Antee Podgorski-Blažak i studenta Vladimira Štefaneka. Svojim radom doprinose aktivnostima udruge, a istodobno u sklopu studija stječu vrijedna znanja.

S ciljem predstavljanja udruge i projekta u emisiji Dobro jutro, Hrvatska gostovale su voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske mr. sc. Aleksandra Kuratko-Pani, dr. sc. Sandra Kantar te studentica Antea Podgorski-Blažak. U emisiji su istaknule važnost poticanja mladih na obrazovanje u području poljoprivrede i agroturizma.