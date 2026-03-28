Na Veleučilištu u Križevcima svečano otvoren projekt EquiEdu2

Na Veleučilištu u Križevcima, 20. ožujka 2026. godine svečano je otvoren projekt EquiEdu2 – razvoj konjičkog turizma i cjeloživotnog obrazovanja. Projekt se provodi u suradnji sa Sveučilištem MATE iz Kapošvara (Mađarska) u okviru programa Interreg VI-A Mađarska–Hrvatska 2021.–2027..

Svečanom otvorenju prisustvovali su brojni predstavnici institucija, stručnjaci iz područja poljoprivrede i veterine, predstavnici konjičkih saveza i udruga, kao i gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović. Tom je prilikom istaknuta važnost razvoja novih obrazovnih programa i jačanja sektora konjogojstva u lokalnoj i regionalnoj zajednici. Projekt EquiEdu2 donosi niz konkretnih aktivnosti usmjerenih na unapređenje obrazovanja i prakse u ovom području. Među ključnim ciljevima su razvoj novih kolegija na diplomskim studijima, akreditacija programa cjeloživotnog učenja te modernizacija konjogojskog praktikuma kroz nabavu nove opreme.

Suradnja s partnerima iz Mađarske omogućit će razmjenu znanja i iskustava, aktivno uključivanje studenata i nastavnika te dodatno osnaživanje konjogojstva i konjičkog turizma u regiji. Projekt traje od 1. ožujka 2026. do 28. veljače 2028. godine, a očekuje se da će njegovom provedbom biti postavljeni temelji za daljnji razvoj ovog sve važnijeg sektora.

U prigodnom obraćanju prisutnima, gradonačelnik Tomislav Katanović čestitao je Veleučilištu na dobivenom projektu i naglasio važnost kontinuiranog razvoja novih atraktivnih programa u području visokog obrazovanja. Dekanica Veleučilišta, Marcela Andreata-Koren u svom je obraćanju istaknula važnost ovakvih projekata za Veleučilište, a predstavnik Hrvatskog konjičkog saveza i Hrvatske udruge uzgajivača sportskih konja, Željko Gagro, osvrnuo se na učinke koje će projekt imati za dodatno osnaživanje konjogojstva i konjičkog sporta u Hrvatskoj. Voditelj projekta za Sveučilište MATE iz Kapošvara, Arpad Bokor, predstavio je aktivnosti koje će se zajednički provoditi u Kapošvaru, a u kojima će sudjelovati nastavnici i studenti VUK-a, kao i predstavnici uzgojnih i sportskih udruga vezanih uz konjogojstvo i konjički sport.