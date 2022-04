Iz muzejskog fundusa izvučeni najljepši komadi čipke

Mjesec dana nakon otvorenja izložbe kojom je Gradski muzej Križevci obilježio 70 godina postojanja i čuvanja križevačke baštine, večeras otvaraju novu, drugu od četiri velike izložbe kojima će Križevčanima pokazati rijetko izlagane komade koji se čuvaju u muzejskom fundusu. Izložba pod nazivom “Put čipke” nastala je u suradnji s Muzejom grada Koprivnice i autoricom etnologinjom i kustosicom Vesnom Peršić Kovač. Autorica je istraživala “svetomarsku čipku” na batiće, kakva se radila u međimurskom selu Sveta Marija do početka Drugog svjetskog rata i otkrila da se nosila i u okolici Križevaca. “Htjeli smo istražiti kako je došla u ove krajeve pa smo otkrili da se tu možda i izrađivala. Pronašli smo vrlo vrijedne komade, izrađene od toliko finog i tankog konca da čipka izgleda kao morska pjena“, rekla nam je kustosica i dodala da se takva čipka koristila za ukrašavanje oglavlja i nošnje.

U fudusu našeg muzeja ima desetak vrlo vrijednih primjeraka koji su sada stavljeni u kontekst kao elementi narodne nošnje. “Važno je naglasiti da su čipkarice izrađivale i prodavale svoju čipku i u to vrijeme su bile među rijetkim stanovnicama seoskih sredina koje su se izborile za vlastiti prihod i financijsku neovisnost“, objasnila je ravnateljica Muzeja Tea Hatadi.

Otvorenje izložbe je večeras u 19 sati u Likovnoj galeriji, a može se pogledati do 21. svibnja od ponedjeljka do petka od 10 do 13 i 18 do 20 sati. Inače, za potrebe ove izložbe Muzej je dao očistiti sve nošnje iz fundusa, što nije jednostavno i ne radi se često, pa posjetitelji imaju priliku vidjeti ih u punome sjaju.