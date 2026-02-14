U srijedu Dan karijera na Veleučilištu u Križevcima

Veleučilište u Križevcima u srijedu, 18. veljače 2026., organizira glavno događanje Dana karijera – posvećeno povezivanju studenata, alumnija i poslodavaca te otvaranju novih profesionalnih prilika. Program će se održati od 10:00 do 13:45 sati u prostorima Ratarnice, a namijenjen je ponajprije završnim studentima koji su pred važnim korakom ulaska na tržište rada. Cilj događanja je pružiti konkretne informacije o zapošljavanju, potrebnim kompetencijama i mogućnostima razvoja karijere nakon završetka studija.

Program započinje registracijom sudionika, nakon čega slijede pozdravne riječi i službeno otvaranje. U uvodnom dijelu predstavit će se tvrtke i radna mjesta pogodna za zapošljavanje završenih studenata, čime će sudionici dobiti uvid u aktualne potrebe tržišta rada. Ovaj dio programa pruža vrijedne informacije o očekivanjima poslodavaca i trendovima u zapošljavanju u struci.

Dio programa je panel alumnija, na kojem će bivši studenti podijeliti svoja iskustva zapošljavanja, profesionalnog razvoja i izazova s kojima su se susretali na početku karijere. Sudionici će imati priliku čuti koje su im kompetencije stečene tijekom studija bile ključne za uspjeh te dobiti praktične savjete iz prve ruke. Nakon kratkog osvježenja, uslijedit će sajam poslodavaca i speed networking, predviđen za izravan razgovor, postavljanje pitanja i profesionalno umrežavanje.

Dani karijera prilika su za aktivno uključivanje, razmjenu kontakata i stvaranje temelja za buduću suradnju. Organizatori pozivaju sve studente da iskoriste priliku, informiraju se, predstave svoje vještine i naprave prvi korak prema uspješnoj karijeri.