[FOTO] Sadašnji kalnički načelnik u suglasju s građevinskom inspekcijom, bivši u rivalstvu

Niti tjedan dana nakon emitiranja TV emisije „Provjereno“ s prilogom o Kalniku kao „maloj općini s mega projektima, no i s negativnom bilancom u realizaciji“, gdje je kao jedan od projekata koji su davno započeti, a nikad dovršeni, naveden i dom za starije i nemoćne u Gornjem Borju, načelnik Općine Kalnik Dorian Kešer (23) medijima je jučer dostavio priopćenje o „privremenom zastoju zbog izmjene projekta“.

U priopćenju mladi načelnik tako navodi da je na gradilištu „Doma za stare i nemoćne u Gornjem Borju obavljen redovan inspekcijski nadzor. Na terenu su bili nadzorni inženjer i voditelj gradilišta, koji su inspektoricu upoznali s činjenicom da je u tijeku postupak izmjene i dopune građevinske dozvole, što je već ranije ugovoreno i pokrenuto. U međusobnom suglasju dogovoreno je da se gradilište privremeno obustavi dok se ne ishodi izmijenjena projektna dokumentacija, što se očekuje u roku od desetak dana.“

Postavlja se odmah pitanje kada je ranije taj postupak izmjene i dopune građevinske dozvole ugovoren i pokrenut, kad je sam načelnik, na nedavno pitanje novinarke je li upoznat s problemom tog gradilišta, gdje su radovi stali još 2018. zbog manjka sredstava, a tek nedavno ponovno pokrenuti, te elaboratom stalnog sudskog vještaka koji je naručen 2021. od strane tadašnjeg načelnika Krune Đureca, a koji utvrđuje da građenje doma „nije vršeno sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja uređuje područje gradnje“, odgovorio: „Ne mogu sad to komentirati.“

Koliko je novaca do sada utrošeno na taj projekt bivši općinski načelnik Mladen Kešer (50) novinarki emisije „Provjereno“ odgovorio je protupitanjem: „A kako da znam od 2017., koliko ste vi potrošili na kruh od 2017. do danas?“ Zatim na pitanje o istom elaboratu u neobičnoj maniri novinarku stavlja pred čin ugovaranja „na trošak TV Nove“ nove analize „kompletno svih radova koji su obavljeni? Ako nešto nije dobro, platit ću ja osobno, ako je sve dobro, platit ćete vi! Evo, dajem ruku!“

U priopćenju kalničkog načelnika dalje stoji: „Riječ je o tehničkoj i administrativnoj proceduri, a ne o nepravilnostima u radu. Izmjene projekta odnose se na poboljšanja, dodatne funkcionalne prostore, podrum i dizalo za nepokretne korisnike , kako bi dom bio što kvalitetniji i prilagođen korisnicima“. Tvrdi da će Općina s izvođačem ovaj put „pripremiti sav potrebni materijal i predradnje kako bi se po dovršetku izmjena dozvole radovi mogli odmah nastaviti i ugovorena faza završila u predviđenom roku“.

Bivši načelnik Mladen Kešer, danas vijećnik u križevačkom Gradskom vijeću, u TV prilogu dalje optužuje političke protivnike za pokretanje političkih procesa protiv njega, proziva i građevinsku inspekciju za rivalstvo i osvetu jer se, kako kaže, „ovog momenta usprotivio njima u Križevcima“, iako je renoviranje bivšeg društvenog doma u dom za starije i nemoćne pokrenuo još kao načelnik 2017. godine, a u Križevcima je osvanuo kao novi stanovnik i gradonačelnički kandidat tek osam godina kasnije.

Općinski načelnik Dorian Kešer inzistira da se sve aktivnosti oko gradilišta doma odvijaju transparentno, u skladu sa zakonom i pod stručnim nadzorom, a namjera medijima dostavljenog priopćenja bila je, kako tvrdi, informirati stanovnike Općine Kalnik „kako ne bi ponovno došlo do nesporazuma ili šuma u komunikaciji u medijskom prostoru,“ aludirajući upravo na prilog u emisiji „Provjereno“ koja je problem nastavka gradnje doma, suprotno stručnom elaboratu i pozitivnim propisima, iznijela na svjetlo dana.