Tragedija kod Križevaca: Kobila udarila veterinara u prsa, preminuo je na mjestu

Jučer oko 14:30 sati na križevačkom području, 48-godišnji veterinarski djelatnik je u staji obavljao zahvat obrade kopita kobili, kojom prilikom ga je životinja stražnjom nogom udarila u predjelu prsnog koša.

Muškarcu je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć, ali je od zadobivenih ozljeda preminuo. Tijelo je prevezeno na Odjel za patologiju Opće bolnice Bjelovar, gdje će se po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru obaviti obdukcija, a policijski službenici će istom odvjetništvu dostaviti izvješće o događaju.