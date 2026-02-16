Policija uhitila 34-godišnjaka koji je kod Križevaca upravljao automobilom s 1,63 promila

Redakcija portala 1

Jučer, 15. veljače, na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 34-godišnjim vozačem koji je u subotu, 14. veljače u 23:20 u mjestu Donja Glogovnica, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake prije položenog vozačkog i pod utjecajem alkohola od 1,63 promila.   
 
Vozač je uhićen, a policija je optužnim prijedlogom predložila sudu da mu se odredi kazna zatvora 60 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.
 
U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.

1 komentar
  1. Jura piše:

    I to je vijest za ovaj portal ?
    Koga to zanima ?
    Nešto u stilu krževčan ugrizao psa, određen mu je sedmodnevni pritvor i oduzeto zubalo radi sprečavanja ponavljanja djela !
    Policija ima svoj portal, neka na njemu pišu o svojim uspjesima !

    Odgovori
