Policija uhitila 34-godišnjaka koji je kod Križevaca upravljao automobilom s 1,63 promila

Jučer, 15. veljače, na nadležnom prekršajnom sudu proveden je žurni prekršajni postupak nad 34-godišnjim vozačem koji je u subotu, 14. veljače u 23:20 u mjestu Donja Glogovnica, upravljao osobnim automobilom križevačke registarske oznake prije položenog vozačkog i pod utjecajem alkohola od 1,63 promila.



Vozač je uhićen, a policija je optužnim prijedlogom predložila sudu da mu se odredi kazna zatvora 60 dana i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.