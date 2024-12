[FOTO] Odlična košarkaška večer u Križevcima

Vrlo zanimljivom košarkaškom ogledu nazočili smo večeras u Križevcima. Radnik je nastavio pobjednički niz u prvenstvu 2. ML Sjever, ali se svojski morao namučiti za pobjedu nad Petrom Zrinskim iz Vrbovca 96:85 (21:28, 29:23, 19:12, 27:22). Vrbovčani su prava “plutajuća mina”, s odličnim mladim talijanskim razigravačem Giacomom Valentijem i s puno iskustva u nogama. Išao ih je, usto, i šut, a u našoj momčadi itekako se osjetilo neigranje Cindrića koji bi, zacijelo, puno pridonio u obrambenom pogledu u srazu s teškim centrom poput Šamarije.

Radnikovci su iznimno angažiranom obranom, borbenošću i strpljivošću u napadu uspjeli u završnoj dionici steći osjetniju prednost, premda je i u toj četvrtini bilo napeto, jer su Vrbovčani i vodili,a 8:16 do kraja Perković je u akciji postigao 4 koša za izjednačenje 71:71, pogodivši tricu i dodatno slobodno bacanje. No, voljni moment i mišići su učinili svoje, Matoićeva trica povukla ih je do pobjede, kapetan Svoboda odradio je kapetanski svoju zadaću, ostali su se bacali na glavu. Mileković je pogodio šest trica, a kod gostiju je najefikasniji bio Vrinjanin. Kod gostiju je ozljedu Ahilove tetive zadobio Franjić.

Radnik: Petar Filipović, Matija Antolić, Matija Kurpez 2, Ivan MIleković 24 (6×3), Šašek 11, Biondić 3 (1×3), Svoboda 27 (2×3), M. Matoić 13 (1×3), Gatarić 8, Žulj 8, Gužvinec. Trener: Tomislav Matoić. Predstavnik kluba: Karlo Podrhraški.

Petar Zirnski: Franjić 4, Tušek 5 (1×3), Valenti 14 (1×3), Bradić, Vrinjanin 23 (2×3), Gubijan 12 (2×3), Škaro, Perković 8 (2×3), Hunjak 13 (1×3), Šamarija 6. Trener: Damir Fašaić. Suci: Kovačević, Bogdanić, Magdić. Opunomoćenik: Špiranec. Zapisničarka: Lana Gršić. Mjeriteljica vremena: Estera Katanović. Mjeriteljica 24 sekunde: Gabrijela Čulina. Radnik u sljedećem kolu gostuje kod Ivančice.