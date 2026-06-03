U nedjelju sportski spektakl – 4. biciklistička utrka GranFondo Križevci 2026.

U ponedjeljak je u hotelu Kalnik održana konferencija za medije Križevačke udruge biciklista (KUB) povodom najave četvrtog izdanja rekreativne biciklističke utrke GranFondo Križevci, koji će se održati u nedjelju, 7. lipnja 2026. s početkom u 10 sati ispred Erste banke na Strossmayerovom trgu. Za sigurnost sudionika brinut će brojni volonteri, policija te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta kroz koje utrka prolazi.

– Ovogodišnja utrka ima poseban značaj jer se vraća u termin održavanja 58. Križevačkog velikog spravišča, čime se dodatno obogaćuje turistička ponuda grada, naglasio je Robert Jurišić, zamjenik predsjednika KUB-a. Organizatori očekuju oko 200 sudionika, a prijave su već dosegnule brojku od 150 natjecatelja koji dolaze iz cijele Hrvatske, ali i iz susjednih zemalja poput Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine.

– Prije svega moram zaista izraziti veliko zadovoljstvo da se ova utrka u Križevcima nastavlja. Ovim putem želim pohvaliti i suradnju s križevačkom Udrugom biciklista i zahvaliti im se kao organizatoru ove utrke. To je jedna velika stvar za grad Križevce. Osim promocije i zdravog života i biciklizma, dobivamo jedan sjajan sadržaj uz našu glavnu turističku manifestaciju Križevačko veliko spravišće. I ove godine se očekuje velik broj sudionika ove utrke i to je zaista jedan veliki događaj za grad Križevce. Očekujemo otprilike 150 do 200 sudionika, tako da ovo zaista obogaćuje, ne samo manifestacije u gradu, nego i šalje jednu jasnu poruku da Križevci žele i razvijati biciklizam i razvijati zdrav način života u ovom kraju. Ja se još jednom zahvaljujem križevačkoj Udruzi biciklista i želim vam puno uspjeha u organizaciji manifestacije, poručio je gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović.

– Velika zahvala Gradu Križevcima što prepoznaje inicijativu biciklista i podržava ovakve događaje. Ove godine bi mogli reći i više nego što smo i do sada imali, tako da imamo neki izazov to napraviti još višoj razini. Imamo prijave u očekivanom broju koje i dalje rastu. Zadnji tjedan je uvijek taj koji donese najviše prijava, kazao je Brlek dodajući kako ima puno natjecatelja iz okolnih gradova te da članovi KUB-a odlaze i na njihove manifestacije.

– Natjecatelji mogu birati između dvije rute: velika ruta – Gran Fondo: 105 km i mala ruta – Medio Fondo: 73 km, kazao je predsjednik KUB-a Davor Brlek. Ove godine uvedena je i novost – promjena smjera utrke. Posebna atrakcija bit će natjecateljski segmenti Sprint cilj u Sudovcu te Brdski cilj u Kalniku.

Smjer rute – “Gran Fondo Križevci”: Križevci – Tomislavova ulica – Bjelovarska ulica – Cubinec – Poljana Križevačka – Brezovljani – Predavec Križevački – Sveti Ivan Žabno – Trema – Bukovje Križevačko – Tomislavova ulica – Tomislavova ulica – ulica I. Gundulića – ul. kralja Tomislava – Prikraj Križevački – Sveti Martin – Špiranec – Mali Raven – Veliki Raven – Srednji Dubovec – Sela Ravenska – Ferežani – Donji Fodrovec – Kusijevec – Brezje – Kolarec – Vukšinec – Mali Sudovec – Gornja Rijeka – Dropkovec – Vukovec – Finčevec – Sv. P. Orehovec – Selanec – Šopron – Kalnik – Dedina – Žibrinovec – Sv. Helena – Glogovnica – Križevački Ivanec – Gornji Grad – Markovićeva ulica – centar Križevaca.

Smjer rute – “Medio Fondo Križevci”: Križevci – Tomislavova ulica – ulica I. Gundulića – ul. kralja Tomislava – Prikraj Križevački – Sveti Martin – Špiranec – Mali Raven – Veliki Raven – Srednji Dubovec – Sela Ravenska – Ferežani – Donji Fodrovec – Kusijevec – Brezje – Kolarec – Vukšinec – Mali Sudovec – Gornja Rijeka – Dropkovec – Vukovec – Finčevec – Sv. P. Orehovec – Selanec – Šopron – Kalnik – Dedina – Žibrinovec – Sv. Helena – Glogovnica – Križevački Ivanec – Gornji Grad – Markovićeva ulica – centar Križevaca.

– Ovim putem bih se zahvalio svim učesnicima koji sudjeluju na osiguranju rute, a to su članovi DVD-a iz svih naših općina. S obzirom da prolazimo i Žabno i Gornju Rijeku i Orehovec i Kalnik… njima se ujedno isto tako zahvaljujemo na aktivnosti u organizaciji, ali isto tako i našim javnim službama Policijskoj postaji Križevci te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Križevci. Tu su nam isto tako i naši sponzori koji nam financijski i materijalno uvijek pomažu, rekao je Brlek zahvalivši i članovima KUB-a vrijedno rade na organizaciji.

– Kao kineziologa me izuzetno veseli da postoji jedna ovakva manifestacija u našem gradu. Hvala vama i vašoj udruzi biciklista što ste organizirali ovu manifestaciju. Apsolutno to nije samo jedna natjecateljska utrka, u sklopu nje će se natjecatelji upoznati s našom tradicijom i kulturom, a uz to se i promovira zdrav način života. Definitivno je to jako bitno i jako važno. Htio bih pozvati sve ljubitelje biciklizma, sve ljubitelje sporta, zdravog načina života da dođu i uz biciklističku utrku poprate i sadržaje našeg 58. Križevačkog spravišća. Neka najbolji i najspremniji pobijedi i neka ne bude padova i ozljeda, kazao je zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj.

– Hvala vam na ovim riječima, a mi jedino što još možemo napraviti je pozvati sve da budu uz cestu, da pogledaju i bodre bicikliste i da se dođu zabaviti na kraju s nama. Hvala vam na dolasku i vidimo se u nedjelju, poručio je za kraj Robert Jurišić iz KUB-a.

Službeno proglašenje pobjednika i dodjela nagrada planirani su za 14:00 sati, nakon čega slijedi zajedničko druženje uz ručak. Organizatori pozivaju sve građane da izađu na ulice, bodre bicikliste duž rute i pridruže se druženju na završetku utrke.