Još danas prijavite svoje dijete na utrku beba u puzanju

Povodom Dječjeg tjedna u subotu, 11. listopada 2025. godine s početkom u 10:00 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca u Potočkoj ulici održat će se još jedna utrka beba u puzanju.

Natjecanje se održava u dvije kategorije, djeca do 12 mjeseci i djeca od 12 do 16 mjeseci, a za sve sudionike osigurane su zahvalnice i startni paketi dok će oni najbolji osvojiti nagrade koje će osigurati tvrtka KTC d.d., pokrovitelj ove utrke.

Za sudjelovanje je obavezna prijava do petka, 10. listopada i to putem e-pošte info@krizevci.hr ili mobitela 091/1720-986. Osim samog natjecateljskog dijela, ove godine po drugi puta održat će se i revijalna utrka parova u puzanju.

Riječ je o zabavnoj utrci u kojoj sudjeluju parovi u sastavu jedan roditelj i jedno dijete koji zajedno pužu do cilja. Za najbolje parove osigurane su nagrade tvrtke KTC d.d. Organizatori utrke beba u puzanju su Grad Križevci, Zajednica sportskih udruga Križevci i Atletski klub Križevci.