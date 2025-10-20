Ivica Trušček usred Njemačke pobijedio u MMA borbi karijere

Za vikend je u Kölnu održano 78. izdanje Oktagonovog spektakla u mješovitim borilačkim vještinama (MMA), gdje je u glavnoj borbi večeri hrvatski boračka legenda Ivica “Terror” Trušček (44-39-0) pred 20 tisuća navijača porazio tzv. “Kralja Njemačke”, Christiana Eckerlina (17-7-0). 37-godišnji Trušček tako je na vrlo impresivan način u svojem 84. nastupu u kavezu došao do 45. pobjede u karijeri protiv favorita, godinu dana starijeg Eckerlina.

Kako javlja Index.hr, Trušček je odmah na početku borbe krenuo naprijed, pokušao rušiti, ali nije uspio. Uhvatio je Eckerlina u klinč uza žicu, ali ga je Nijemac okrenuo i držao na žici. Razdvojili su se nakon minute, a onda je Trušček skoro pogodio high kick. Hrvatski borac agresivno je išao prema naprijed i bacao direkte te je natjerao protivnika da ga ide rušiti.

Prenosi dalje Index.hr da je Trušček poznat po svojoj giljotini i uhvatio je Eckerlina u pokušaju rušenja. Nijemac se okrenuo i dao Terroru gornju poziciju, što je bio početak kraja borbe. Trušček je ustao i krenuo silovitim udarcima u parteru, počeo je bacati laktove, Eckerlin se nije branio i sudac je prekinuo borbu u prvoj rundi, a zatim je nastao muk u Lanxess Areni.

Kako prenosi 24sata.hr, zahvalio je nakon borbe Trušček ljudima iz kuta, menadžeru Draženu Forgaču, treneru Luki Jelčiću, timskom kolegi Aleksandru “Mlati” Vukosavljeviću i mnogim timskim kolegama iz zagrebačkog American Top Teama, zatim i”ušao pod kožu” njemačkoj publici i zaradio pljesak jer je na njemačkom jeziku zahvalio i poručio da nema ništa protiv protivnika, samo je odradio posao i zahvalio divnoj publici. A onda poručio i gdje će se idući put boriti: “Bit će to u veljači u Münchenu… na FNC-u!”