Jučer je u Gudovcu započeo 27. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam, koji već tradicionalno na proljeće okuplja brojne aktere iz poljoprivrednog, građevinarskog i komunalnog sektora. Na ovaj način, poduzetnici dobivaju priliku predstaviti svoje proizvode – najveća atrakcija za posjetitelje je Sajam poljoprivredne mehanizacije.

Sajam poljoprivredne mehanizacije je tematska cjelina koja privlači veliku pozornost posjetitelja sajamskog prostora, jer se posjetiteljima na jednom mjestu nudi mogućnost razgledavanja i usporedbe svega što se nudi na tržištu. Proizvođači i distributeri imaju mogućnost u četiri dana sajma prezentirati svoje proizvode i usluge velikom broju posjetitelja u zatvorenim i na otvorenim izložbenim prostorima.

HOROP je sajamska manifestacija s primarnom ponudom opreme za hortikulturu i vrtlarstvo, ali isto tako i velika prodajna izložba sezonskog cvijeća i ostalih vrsta sadnica. U sklopu ove manifestacije izlagači imaju priliku predstaviti najnovije trendove u hortikulturi, uzgoju, proizvodnji i oplemenjivanju različitih biljaka, dok posjetitelji dobivaju priliku za upoznavanjem istoga.

Također, u osmom izdanju održava se i GRO-KO – sajam građevinske i komunalne opreme. Redovni sajamski program čine poljoprivredni strojevi, komunalni strojevi i oprema, oprema za građevinu, viličari i utovarivači, alati i zaštitna oprema.

Na Sajmu se predstavljaju i razne križevačke tvrtke iz spomenutih sektora te Veleučilište u Križevcima, najstarija visokoobrazovna ustanova na našim prostorima u području poljoprivrede, koja se na ovaj način nastoji prezentirati javnosti, posebice onima koji žele studirati poljoprivredu. Sajam traje do nedjelje, 22. ožujka, a otvoren je od 9 do 18 sati.