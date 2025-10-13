Objavljeni javni pozivi za potpore u poljoprivredi

Grad Križevci objavio je javne pozive za dodjelu potpora u poljoprivredi, a ove je godine u tu svrhu osiguran iznos od 148.114,00 eura. Rok za prijavu je 28. studeni 2025. osim prijava na javni poziv za jesenske sjetve koji je otvoren do 15. studenog 2025.

Potpore će se dodjeljivati za podizanje višegodišnjih nasada i opreme za doradu i preradu voća, sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima, prodaju vlastitih proizvoda na tržnicama, za kupnju i opremanje plastenika i staklenika, za očuvanje pčelinjih zajednica, za kreditiranje jesenske sjetve u ovoj godini, za korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu, za ekološku proizvodnju, za specijalističku edukaciju poljoprivrednika i za izvršenu analizu kvalitete tla.

Više detalja oko javnih poziva nalazi se na službenim web stranicama Grada, a dodatne informacije mogu se potražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu ili na telefon 048/628-929. Prijave na javne pozive primaju se isključivo u elektronskom obliku osim za prijave na Javni poziv za dodjelu potpore za prodaju poljoprivrednih proizvoda na tržnicama. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!



Prijave na javni poziv za dodjelu potpore za prodaju poljoprivrednih proizvoda na tržnicama mogu se dostaviti u elektronskom obliku ili u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci ili osobno u pisarnicu Grada Križevaca – Urudžbeni ured br. 1, prizemlje.