Župan i suradnici podržali županijske izlagače na 21. Međunarodnom pčelarskom sajmu u Gudovcu

Župan Tomislav Golubić i županijski pročelnici Aldijana Matić Horvat, Ivana Deskar i Josip Kolar prisustvovali su otvorenju 21. Međunarodnog pčelarskog sajma koji se od 28. veljače do 1. ožujka održao u sklopu Bjelovarskog sajma u Gudovcu. Županija i ove godine pruža financijsku podršku svojim izlagačima, a riječ je o jednoj od najvažnijih manifestacija posvećenih pčelarstvu u ovom dijelu Europe, koja tradicionalno okuplja pčelare, proizvođače opreme, stručnjake i sve zaljubljenike u pčelarstvo. U sklopu manifestacije održava se i 12. Izložba vina i vinogradarske opreme te 2. Sajam voćarstva i opreme za voćarstvo.

Na 21. Pčelarskom sajmu, 12. Izložbi vina i 2. Sajmu voćarstva predstavlja se ukupno 13 izlagača s područja naše županije koji će posjetiteljima ponuditi svoje proizvode i predstaviti kvalitetu domaće proizvodnje, i to: OPG Hrženjak, Pčelarstvo Jakopović, OPG Šantić, Domaća radinost Proizvodnja šešira i kapa Franjo Posarić, Vina Bužić, OPG Platužić, OPG Dadić i Mirjana Mazuh, OPG Kranjec, OPG Kišiček, Vino, voće, povrće j.d.o.o., Vinarija Toplovčan, Vinarija Korenko i Vinarija Cik.

U sklopu Sajma, dodijeljeni su pehari i medalje za mlada vina, berbu 2025. godine. Ocjenjivanje su organizirali Hrvatski poljoprivredni zadružni savez i Bjelovarski sajam u sklopu 12. Izložbe vina i vinogradarske opreme, a nagrade je uručila Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora i izaslanica Predsjednika Hrvatskoga sabora.

Od županijskih vinara, Vinarija Topolovčan osvojila je zlatni pehar za Pinot bijeli, Vinarija Korenko zlato za Graševinu, Vina Bužić zlato za Graševinu, a bilo je još i osam srebra, dvije bronce i dva priznanja. Župan i suradnici obišli su izlagače i razgledali njihove proizvode te im poželjeli mnogo uspjeha u predstavljanju i prodaji, uz nove poslovne kontakte, dodavši kako će im Županija i nadalje biti na raspolaganju za suradnju. Spomenimo kako Županija kontinuirano podupire razvoj poljoprivrede i ruralnog gospodarstva te potiče proizvođače na sudjelovanje u specijaliziranim sajmovima kako bi unaprijedili svoju ponudu i konkurentnost na tržištu.