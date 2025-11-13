Četvrtak na zvjezdarnici: Još jedna promjena termina promatranja

AD Perzeidi upriličilo je promatranje Sunca za štićenike Senior Carea 1. studenoga 2025. (foto R. Matić)

Kako je u ovo doba godine iz dana u dan Sunce sve niže na nebu i kako sve ranije zalazi, termin promatranja Sunca četvrtkom pomiče se sa 15 na 14 sati, pa tako traje od 14 do 15 sati. Početak promatranja večernjeg neba ustaljen je na 19 do 20 sati sve do kraja veljače sljedeće godine.



Izgledi za uspjeh promatranja neba ovoga četvrtka, 13. studenoga, minimalni su zbog oblačnog neba, no zvjezdarnica će svejedno biti otvorena u spomenutim terminima bar za razgledavanje njenih uređaja za promatranje neba. Zainteresirani posjetitelji ne moraju se najavljivati.



Sljedeća bar dva mjeseca Saturn će biti u povoljnom položaju za promatranje na večernjem nebu, a Jupiter ćemo pričekati još mjesec dana, jer ovih dana ulazi u vidno polje teleskopa na zvjezdarnici tek oko 22 sata. Uran i Neptun u povoljnom su položaju ali zbog velike udaljenosti mogu se vidjeti samo teleskopom tek kao slabašne “zvjezdice” i to isključivo u slučaju dobre kvalitete neba. Mjesec je u posljednjoj četvrti pa ga nema na večernjem nebu i promatranje Mjeseca možemo najaviti tek za dva tjedna.

