O Heraklitu na Večeri grčke filozofije u Kozmološkom centru

I ove srijede, 27. svibnja s početkom u 19 sati i 30 minuta, Institut za kozmologiju i filozofiju prirode organizira Večer grčke filozofije, a čitat će se i diskutirati Heraklitovi fragmenti. Heraklit je jedan od najpoznatijih predsokratovaca koji je bio velika inspiracija za mnoge kasnije filozofe. Iako su ga zvali i „Mračnim” zbog njegova zagonetnog i aforističnog izražavanja, kroz Večeri grčke filozofije, uz vodstvo dr. rer. nat. Petra Pavlovića, možemo si dočarati duh vremena antičke Grčke te pokušati misliti Heraklita.

Večeri filozofije Kozmološkog instituta u ovom ciklusu bave se grčkom filozofijom jer ona uvijek predstavlja najbolji poticaj za otvaranje prema autentičnom iskustvu filozofiranja – tu su sva temeljna pitanja filozofije postavljena u jednostavnosti, oštrini i potpunoj jasnoći. Grčka filozofija stoga nije neko zanimljivo poglavlje u povijesti ideja – ili još gore neka prapovijest znanstvenog istraživanja – već uvijek aktualni poziv na avanturu mišljenja u kojemu se ništa ne pretpostavlja i u kojemu se traže odgovori na najteža pitanja. Heraklit je u tom kontekstu jedan od prvih mislilaca koji je pitanja poput što je svijet, što znači biti, što je promjena, na temelju čega sve jest postavio s iznimnom snagom i radikalnošću, ostavljajući iza sebe samo fragmente koji se i danas sa žarom proučavaju.

Za uključivanje i sudjelovanje u Večerima filozofije nije potrebno predznanje, već samo znatiželja i ljubav prema mudrosti. Program je prilagođen učenicima srednjih škola, ali su pozvani i svi zainteresirani koji više nisu u školskim klupama. Sve obavijesti o Večerima filozofije, moguće je pratiti putem mailing liste.

Ciklus predavanja “Večeri grčke filozofije” održava se dva puta mjesečno, srijedom u Kozmološkom centru na trgu sv. Florijana 16 u Križevcima, a organiziran je u sklopu projekta “Razvoj prirodnih znanosti u Križevcima 2026.” koji podržavaju Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.